Supersport Huracán Tecnica je univerzálním náčiním a z ostatních verzí tohoto modelu si podle jeho tvůrců bere to nejlepší. Z okruhově zaměřené bestie STO je to zběsilost a výkonnost, z verze EVO komfort a možnost každodenního ježdění a z modelu EVO RWD radost a maximální požitek z jízdy. Spojuje tak tři pilíře: Lifestyle, zážitky i úsilé o dosažení co nejlepšího času na závodním okruhu.