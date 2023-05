Statistiky mají jasno. Většina z nás tráví dovolenou v Česku. „Pořád je co objevovat. Spoustu krásných míst pořád máme schovaných přímo pod nosem,“ zapáleně popisuje Petr Kotík, zakladatel cestovatelského portálu Amazing Places. Před několika lety začal cíleně vyhledávat zajímavé ubytování, ať už chalupy a roubenky, nebo třeba architektonicky vydařené nově budované chaty, právě na takových místech. A překvapivě zjišťovat, kolik chalupářů stále častěji nabízí své domy k pronájmu.

KEBIN je soběstačný kontejner bez potřeby připojení na inženýrské sítě, ukrytý u rybníka nedaleko Ondřejova. | Foto: se souhlasem Amazing Places

K nápadu vyhledávat k ubytování pěkná místa a unikátní typy ubytování Vás prý přivedl dvoutýdenní pobyt ve tmě?

Z velké části to tak bylo. Když jsem před devíti lety objevil nádherné místo u Klatov, kde se dá tímhle způsobem odpočívat, neváhal jsem. Už předtím jsem měl povědomí, co pobyt ve tmě a absolutním tichu obnáší. Většinou chodí do tmy vypnout vyhořelí manažeři. Já jsem v takové situaci nebyl.

Chtěl jsem prostě vyzkoušet, jaké to je. Mohl jsem odpočívat a hlavně přemýšlet o budoucích projektech. Své postřehy a úvahy jsem si zapisoval. Bavilo mě to. Některé nápady, které se ve tmě objevily, realizuju až teď.

Petr Kotík, zakladatel cestovatelského portálu Amazing Places.Zdroj: se souhlasem Amazing Places

Zájem o pobyty na chalupách a chatách odstartoval covid. V té době jste rozjížděl svůj projekt?

Ne. Začal jsem hned po návratu ze tmy. O covidu nebylo tehdy ještě památky. Neznamenalo to ale, že bych otevřel nějakou kancelář v Praze. Sbíral jsem tipy, jako když někdo sbírá známky, a dával je na facebook. Během jednoho roku se překlopily do webového portálu. Když vznikal, chtěl jsem, aby vizuálně působil na emoce. Aby se moje nadšení pro dané místo přeneslo na lidi, kteří se na web dívají. S tím souvisí také neformální dělení, třeba na ubytování s pejskem nebo celý den v županu.

Kde jste hledal možnosti privátního ubytování?

Okruh přátel a známých, které jsem požádal o tipy, se vyčerpal rychle. Na mou výzvu na facebooku se však okamžitě přihlásilo množství lidí, opravdu tisíce, kteří začali posílat další a další doporučení. Vytvořila se komunita nadšených objevitelů napříč všemi věkovými skupinami. Díky nim se ke mně dostávaly neuvěřitelné tipy objektů, které jejich majitelé chtěli pronajímat.

Kouzelný statek Salajna s Ondrou & Maui:

Zdroj: Youtube

Dozvěděl jsem se tak například o Dobčických rybníčcích, které považuju za ikonické, signifikantní místo našeho konceptu. Přírodní park, v němž najdete rybníky, tůně a mokřady, je nedaleko Českých Budějovic. Spolu s pozorováním přírody a rybařením tam lidé mají možnost strávit několik nocí na jedné z unikátních chatiček – na stromě, na vodě, ve spojení s přírodou. Celé zázemí vybudoval průkopník českého glampingu.

Když tam přijedete, zpomalíte a vnímáte čas jinak, všemi smysly a v rytmu přírody. Zažijete opravdovou tmu, nebe plné hvězd, ticho a vůně jednotlivých ročních období. Nedivím se, že většinou jsou v chatičkách pobyty zamluvené na rok dopředu. V současné době nám sami hodně píší i majitelé a provozovatelé jednotlivých ubytovacích zařízení.

Domky pro romantiky: Lišky tam dávají dobrou noc, elektřinu vyrábí slunce

Váš portál není jediný, který nabízí chalupy a chaty k pronájmu. Když mluvíte o svém konceptu, v čem se od ostatních liší?

Prioritou je především vyhledávání výjimečných krásných míst, která mají nějaký přesah. Třeba jde o chatku uprostřed lesa, která nemá elektřinu ani vodu. Někdo zase naopak ocení bazén, schovaný na zahradě venkovského stavení.

Obrátil jsem dosavadní přístup poskytovatelů ubytovacích služeb. Lákají na slogany: Přijeďte do Beskyd, tam si dáte lyžovačku. Já jsem říkal: Tohle je pěkné místo, a navíc vám poskytne takové a takové zážitky. Vycházel jsem z vlastních pocitů a zkušeností. Vím, jak samotné místo je nesmírně důležité. A ve skutečnosti právě ono určuje, jak si užijete samotnou dovolenou a pobyt.

O jaká kouzelná místa mají lidé největší zájem?

Hory, lesy, rybníky. Místa, kde máte soukromí. A přidanou hodnotu, třeba v podobě wellness.

Zájem o klasické chalupy je obrovský a převažuje a ještě dlouho, podle mého mínění, převažovat bude.

Jak probíhá výběr?

Od počátku byl a pořád je hodně osobní. Když mě nebo kolegy osloví atmosféra daného místa, poloha a lidé, kteří za projektem stojí, zařadíme ho na portál. Musí se nám líbit. Naše kritéria jsou subjektivní. Plnění žádných tabulkových bodů nečekejte. Jsme výběrový portál, v každé kategorii máme omezený počet objektů. Kromě chalup a chat vyhledáváme také atraktivní místa, jako jsou penziony či hotely.

Jak funguje obchodní model?

První čtyři roky projekt nejel v žádném byznys modelu. Lidé oceňovali autenticitu, za kterou nebyl kalkul. Někdo nám nabídne chalupu, zaplatí a my ji přidáme na portál. Tak to nikdy nebylo. Teď funguje členství, před rokem a půl jsme nasadili vlastní rezervační systém. Máme provize z pronájmu. Je to správná, ale taky náročná cesta, protože musíme být s partnery v neustálém kontaktu.

Moderní architektura na jižní Moravě , Wellness hotel Volařík je v Mikulově.Zdroj: se souhlasem Amazing Places

Máte limitovaný počet míst?

Snažíme se v každé kategorii držet určitý počet míst, ale je to stále těžší, jelikož vzniká spousta krásných projektů a nám se týden co týden ozývají majitelé nových míst, abychom se k nim přijeli podívat. I proto si víc a víc zakládáme na kvalitě poskytovaných služeb. Nemáme problém rozvázat spolupráci s místem, které už nevyhovuje našim požadavkům, nebo se na něj shromažďují stížnosti.

Proč jste zvolil anglický název?

Nápad s názvem Amazing Places vznikl prakticky okamžitě. Jednoduše vystihuje celý projekt, i když je pravda, že určité pochybnosti jsem ze začátku měl. Na druhou stranu to až překvapivě nikdo nikdy neřešil.

Kersko si zamiloval. Chata spisovatele Bohumila Hrabala se brzy otevře

Vybavíte si na první venkovský privátní objekt, který jste navštívil?

Dobčické rybníčky už jsem zmiňoval. Stejně mě oslovil statek rodiny Váňových kousek od Tábora, v Polžově. Vesnička má pár stavení, až na konci vykoukne statek. Obklopí vás venkovské baroko, jihočeská krajina, domácí zvířata. Na chvilku se stanete součástí života rodiny.

Co Vás během poznávání chalup zaskočilo?

Nádherně opravených chalup po Česku najdete bezpočet. Z venku všechno vypadá půvabně starosvětsky romanticky, domy bývají citlivě opravené. Nádhera. Jenže pak otevřete dveře a vstoupíte do světnic, jejichž zařízení má s vkusem společného málo. Vybavení interiéru leckdy vůbec nekoresponduje s exteriérem. Když vejdete do nádherné staré chalupy a narazíte na postel ze řetězce, tak je to špatně. Zařízení někdy úplně zabijí atmosféru.

Možná někdy došly majitelům peníze, nebo jim prostě chyběl cit a vkus. Návštěva takové chalupy bývala pro mě velkým zklamáním. Do jisté míry se s nevydařenými interiéry potkávám ještě dnes, ale zlepšuje se to s tím, jak stoupá náročnost klientely. Zároveň totiž také vidím, jak díky příjmům z pronájmu mění lidé své příbytky k lepšímu. Záchrany se dočká třeba bývalá nádražní budova, stará školu nebo trafostanice. Pro jednu rodinu by šlo o zbytečně velký objekt, investovat do rekonstrukce takového objektu dává smysl s předpokladem budoucích rekreačních pobytů třeba tří rodin.

Manželé Hoškovi citlivě proměnili starý venkovský dům v Kryštofově údolí v penzion.Zdroj: se souhlasem Amazing Places

Přibývá však také nově budovaných, architektonicky zajímavých venkovských staveb, určených k pronájmu. Začínají jim lidé dávat přednost před tradičními chalupami?

Ne, my jsme obecně konzervativní národ a chalupaření je konzervativní koníček. Zájem o klasické chalupy je obrovský a převažuje a ještě dlouho, podle mého mínění, převažovat bude. Samozřejmě někteří lidé jsou náročnější, já jsem konec konců jeden z nich, a milují architektonické výzvy.

Počet takových realizací roste, začínaly u nás na jednom procentu. Teď jsme zhruba na pěti procentech. Možná jich bude za pár let ještě víc, ale chalupy pořád hrají prim. Jde o takový fenomén, že si zaslouží samostatný portál s mnohem větším počtem klasických chalup. Letos proto „kouzelné chaloupky“ rozjíždíme. Web se aktuálně rodí.

Glampingové zážitky z TwoFingers s Ondrou a Maui

Zdroj: Youtube

Čím to je, že chalupaření v Česku pořád tak kvete?

Jsem Husákovo dítě. Můj otec architekt koupil na severu Čech chalupu, za pomoci celé rodiny jí dával dohromady. V poválečném období se třeba daly v pohraničí koupit typické velké sudetské patrové domy s pozemky a veškerým příslušenství za několik tisíc korun.

Další boom chalupářství nastal s počátkem normalizace v sedmdesátých letech minulého století, únik ze šedi za dob socialismu. Nejen moje generace při víkendových pobytech na venkově vyrůstala. A v dospělosti se k chalupaření tihle lidé vracejí. Většina z nás potřebuje být blíž přírodě. Naší národní vášní je houbaření. Taky si myslím, že pobyt na venkově pořád má nádech romantiky.

Ještě máte chalupu?

Už dávno ne. Občas mám chuť na chalupaření, ale jsem pokorný. Vím, že bych na vlastní dům neměl čas. Rád využívám možnost, když nějakou pěknou chalupu objevím. Zajedu si tam jako host.

Husí farma Kalhov se nachází pár kilometrů od Jihlavy.Zdroj: se souhlasem Amazing Places

Během covidových let se z chalup a chat stalo nedostatkové zboží, teď se jich lidé zase ve velkém zbavují. Nedělají chybu?

Minimálně pět let před nástupem pandemie začal kulminovat obrovský zájem o chalupy. Trh neuvěřitelně rostl. Prodávalo se prakticky všechno. V nejrůznějších dražbách se ceny neuvěřitelně vyšroubovaly. Poptávka daleko převyšovala nabídku. Ceny šly skokově nahoru.

Myslím si, že trh byl přehřátý už těsně před covidem. V době pandemie za lehké hysterie kulminoval enormní zájem. Hodně lidí hledalo na venkově bezpečné místečko. Podle mého by zájem splaskl tak či onak, ale energetická krize všechno urychlila. Přidejte inflaci a spoustu skepse ohledně budoucího vývoje. Lidé se teď rekreačních objektů zbavují. Logicky se změnil poměr nabídky a poptávky, ceny klesají. Pokud máte peníze, je dobré do nemovitostí investovat. Což platí obecně.

Petr Kotík (47)

S manželkou Kateřinou provozují dva hotely v Praze. Své aktivity směřuje především do projektu Amazing Places, který hledá a propaguje zajímavé ubytování na atraktivních místech především Česka, ale také Rakouska, Slovenska, Itálie a nově Polska. Vedle penzionů a hotelů jde unikátní typy ubytování v apartmánech, roubenkách, chaloupkách a nově vznikajícím trendu glampingu. V roce 2022 spojil síly s projektem Bába na Bali a společně teď provozují tři vily na tomto krásném indonéském ostrově.