ANO Zaměstnanci platí zdravotní pojištění. Proč by tedy neměli dostávat první tři dny nemoci nemocenskou? Předpokládejme, že malé procento hůře placených zaměstnanců je ochotno simulovat, když dávky v nemoci činí až sedmdesát procent jejich výplaty. Jakým právem ale stát trestá většinu poctivých? Někteří lidé v supermarketech kradou. Budeme ale všem nakupujícím prohledávat tašky?

NE Tím, že nedostanou lidé za krátkou nemoc zaplaceno, přispívají do systému sociálního pojištění. Zbývá v něm potom víc peněz pro ty, kdo jsou nemocní dlouhodobě a potřebují větší podporu doslova z existenčních důvodů. Naopak několik stovek, o které přijde člověk, jenž si vyleží nachlazení doma, mu nijak výrazně neublíží.

Lidé nebudou chodit do práce nemocní

ANO Zavedení takzvané karenční doby podle některých údajů snížilo krátkodobou i dlouhodobou nemocnost. Lze ovšem právem předpokládat, že je to proto, že lidé chodí do práce i nemocní, aby nepřišli o výplatu. Tím si ničí zdraví a zkracují život. Jsou časovanou bombou pro své kolegy, kteří se od nich nakazí.

NE Většina firem svým zaměstnancům důvěřuje. Dokonce jim důvěřovat musí, když má o ně takovou nouzi. Nabízí jim takzvané „sick days“. Stačí prostě zavolat s tím, že jsem nemocný, a dostanu placené volno. Samozřejmě se to nesmí opakovat příliš často. Pokud někdo potřebuje vyležet nachlazení, má možnost. Nemocní chodí do práce jen manažeři. Ne, že by je někdo nutil, ale jsou to workoholici.

Podnikatelům budou ztráty nahrazeny

ANO Podnikatelé dnes hradí nemocenskou od čtvrtého do čtrnáctého dne nemoci. Od patnáctého ji hradí stát. Nyní podnikatelům přibudou až tři dny navíc. Stát jim za to sníží odvody sociálního pojištění o dvě desetiny procenta. Celkově to ročně bude podle odhadu kolem tří miliard korun. To by mělo dostatečně pokrýt jejich dodatečné výdaje.

NE Už dnes mají čeští zaměstnavatelé mimořádně vysoké náklady na pracovní sílu v podobě zdravotního a sociálního pojištění. To umenšuje jejich konkurenceschopnost ve světě. Snížení zdravotních odvodů o dvě desetiny procenta je kosmetická či spíše komická úprava. Ani částečně to nevynahradí dodatečné výdaje na první tři dny nemoci.

Takzvaná karenční doba se neosvědčila

ANO Podle ministerstva práce a sociálních věcí, které změnu pomohlo prosadit, byla karenční doba nespravedlivá. Podle údajů ministerstva se krátkodobá nemocnost za dobu její účinnosti nesnížila a dlouhodobá se dokonce zvýšila. Pokud tedy měla být vymýcena simulace a švindlování, nic se nepodařilo. Jediným výsledkem byl nesmyslný finanční trest pro slušné zaměstnance.

NE Všichni si na systém tří neplacených dnů zvykli a naučili se s tím žít. Podle zaměstnavatelů simulace vymizela. Změna zákona není nic jiného než propagandistická hra sociální demokracie. Ta potřebuje nová témata, aby se ukázala jako strana pracujícího lidu, když jí preference klesají. Nehledí na to, zda má změna smysl, hlavně aby ČSSD vypadal dobře u potenciálních voličů.