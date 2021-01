Lidé letos kvůli koronakrizi tráví víc času doma. A je to vidět i na celkovém času, kdy sledují televizi. Během jarní i podzimní vlny covidu zaznamenaly tuzemské stanice rekordní čísla. A vzhledem k chystanému nedělnímu přechodu České republiky do nejpřísnějšího pátého stupně protiepidemického systému PES zůstanou k obrazovkám přilepeni i během tradičně silných Vánoc a zbytku roku.

Kolik času letos diváci sledováním televize tráví? Například během října se jednalo o 4 hodiny a 18 minut denně. To je o 35 minut více než v předchozích letech. Jde dokonce o nejdelší dobu strávenou před obrazovkou od počátku peoplemeterového měření v roce 1997.

„Může za to nepochybně pandemie koronaviru, která nás jednak ve větší míře uzavírá v našich domovech a jednak vzbuzuje velký hlad po informacích,“ komentuje výsledky Tereza Šimečková z výzkumné agentury Nielsen Admosphere.

Zatímco v předchozích měsících lidé lačnili především po informacích a zajímaly je zejména zpravodajské pořady, o Vánocích tradičně přilákají nejvíc diváků k obrazovkám pohádky.

Například loňskou štědrovečerní novinku Princezna a půl království sledovalo na České televizi téměř 2,5 milionu diváků (a to jsou v čísle započítáni jen ti ve věku nad 15 let). O den později zvítězila další pohádka Čertí brko (2,3 milionu diváků) a o den později Tři oříšky pro Popelku (1,6 milionu sledujících ve věku nad 15 let).

A které příběhy se těší mezi malými i velkými diváky největší oblibě? U dětí v loňské anketě Deníku o nejoblíbenější pohádku zvítězilo Ledové království.

Mezi dospělými zabodovaly Tři oříšky pro Popelku.

Ani letos o ně diváci nepřijdou: Elsu z Ledového království mohli v obývácích přivítat už ve středu večer na Nově. A Libuši Šafránkovou coby Popelku uvidí na České televizi o Štědrém dnu.