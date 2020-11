Od 9. listopadu i tam mohou Češi bez omezení, pokud se nezdrží déle něž 24 hodin. Pendleři i dále musí podstupovat co týden testy.

Výjezdy do Německa neomezuje ani česká vláda, na semaforu ministerstva zahraničí totiž svítí Německo jako jediné ze sousedů oranžově a řadí se k zemím s nízkým rizikem nákazy. Podle informací Deníku by ale už v pondělí mělo zčervenat. To znamená, že by se tam pak lidé neměli zdržet více než 12 hodin. To na nákupy stačí. Při překročení limitu by se museli hlásit na hygieně a podstoupit test.

Z rozvolňování mají radost třeba na Železnorudsku. „Lidé jsou roky zvyklí jezdit do Německa za prací, nákupy, ale i za německými přáteli. Stejně to platí i v opačném směru. Rozvolnění tedy samozřejmě vítáme,“ řekl starosta Železné Rudy Filip Smola.

Češi se přesto do Německa za nákupy zatím nehrnou. Zjistili to reportéři Deníku, kteří se vypravili do příhraničního městečka Freyung na druhé straně Šumavy. Ve středu tu panoval nezvyklý klid. Ulice byly až na výjimky prázdné, i v Německu totiž platí protiepidemická opatření. Sportoviště, divadla i kluby jsou zavřené, restauraci vydávají jídlo jen s sebou.

Obchody jsou otevřené. Ale na parkovišti u supermarketů lze auta spočítal na prstech. Na dveřích visí upozornění, že bez roušky je vstup nepřípustný, dezinfekce na ruce je hned za dveřmi.

Proti křečkování

Ale pozor, třeba papírové produkty lze nakoupit maximálně po dvou baleních. „Víc než dvoje papírové kapesníky mít nesmíte, stejně je to u toaletního papíru,“ vysvětluje pokladní. Řetězce tak chtějí zabránit takzvanému křečkování, které zažily na jaře. Na dveřích prodejny s oděvy se zákazník dozví, že uvnitř může být maximálně 59 zákazníků. Počítání zatím není nutné. V prodejně jsou pouze dvě prodavačky, zákazník žádný. Stejná situace je v obuvi. „A Češi nechodí vůbec,“ krčí rameny slečna u pokladny.

Opačně do Česka mohou bez omezení i Němci. Jenže moc nejezdí a obchodníci je tak vyhlížejí marně. „Němců jezdí minimálně. Ono je pro ně, ale ostatně i pro nás, těžké se zorientovat v našich opatřeních, která jsou dost chaotická,“ vyjádřil se Petr Morgenstein za společnost Nysade, která v Rozvadově provozuje nákupní centrum. Dodal, že zákazníků je v současné době 15 procent obvyklého počtu.