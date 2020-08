Ministerstvo zdravotnictví zřídilo pro cestovní kanceláře e-mail, na který mají nahlásit počet lidí, kteří míří letecky do Řecka.

E-mail pro cestovní kanceláře:

crtexterni@mzcr.cz

"Tento krok je důležitý pro naplánování kapacity odběrových míst, kde si lidé mohou nechat udělat test na koronavirus," oznámila na tiskové konferenci hlavní hygienička Jarmila Rážová s tím, že občané najdou seznam odběrových míst na webu ministerstva zdravotnictví.

Na odběrová místa se občané, kteří mají vycestovat do Řecka, mohou podle Rážové dostavit i bez registrace do rezervačního systému. V každém kraji bude totiž jedno odběrové místo s posílenou kapacitou pro cestovatele do Řecka, míst bude celkem čtrnáct.

Čechů má podle hlavní hygieničky od 17. srpna do Řecka odjet asi 4800, aktuální kapacita testování je něco přes 8000 tisíc míst. Do poloviny září by pak do Řecka mělo odletět asi 32 tisíc Čechů. "Cestující do Řecka budou pro rychlé testování brání přednostně," uvedla Rážová.

Řešíme s cestovkami opatření v Řecku. Nastavujeme systém řízených odběrů podle odletů. Občanům, kteří cestují do Řecka, doporučíme konkrétní odběrová místa u fakultních a krajských nemocnic. Případně i soukromé poskytovatele zdravotní péče. — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) August 11, 2020

"Řešíme s cestovkami opatření v Řecku. Nastavujeme systém řízených odběrů podle odletů. Občanům, kteří cestují do Řecka, doporučíme konkrétní odběrová místa u fakultních a krajských nemocnic. Případně i soukromé poskytovatele zdravotní péče," píše se na twitteru Chytré karantény, společného projektu ministerstva zdravotnictví, armády, Národní agentury pro komunikační a informační technologie a dalších institucí.

Cestovní kanceláře: Jde o narušení sezony

Podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) je zavedení povinnosti testů pro vstup českých občanů velkým zásahem do restartu činností cestovních kanceláří a výrazným narušením probíhající letní sezony.

Jak uvedla AČCKA, čeští turisté si budou muset zajistit testy na covid-19 na vlastní náklady. Již po oznámení nového opatření přispěchaly cestovní kanceláře s informací, že lidé, kteří zájezd kvůli povinnosti mít test zruší, nemají nárok na bezplatné storno zájezdu.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček pak uvedl, že čeští hygienici spolupracují s řeckými kolegy. „Budeme se snažit Řeky přesvědčit, aby nová opatření omezila na co nejkratší dobu,“ dodal šéf české diplomacie na tiskové konferenci.

Čeští turisté, kteří mají koupené zájezdy do Řecka, je podle cestovních kanceláří a agentur nemají zájem kvůli povinnému testování na covid-19 stornovat. Zjišťují podrobnosti o odběrných místech nebo cenách testů. Většina cestovních kanceláří zatím oficiální vyjádření ke stávající situaci nezveřejnila. Podle Asociace cestovních kanceláří ČR i Asociace českých cestovních kanceláří a agentur nemají klienti v tomto případě nárok na bezplatné zrušení pobytu. Test na covid-19 si musejí hradit na vlastní náklady. Storno poplatky se řídí jednotlivými smlouvami o zájezdu.

Například CK Čedok ale zavedla v reakci na povinné testování akci - na nově zakoupené zájezdy s odjezdem od 17. srpna poskytuje slevu na testy na koronaviru 1500 korun na osobu. Řekla dnes ČTK mluvčí Čedoku Eva Němečková.

"Klienti se na nás dnes obracejí s dotazy na cenu testů, dobu vyhodnocení a žádají doporučení odběrného místa. Nezaznamenali jsme zvýšený zájem o storna," uvedla Němečková. Lidem, kteří mají zájezd do Řecka koupený Čedok podle ní zaslal seznam odběrných míst. Čedok podle Němečkové každý týden do Řecka vypraví zhruba 2000 klientů.

Ani klienti cestovní agentury Invia podle její mluvčí Andrey Řezníčkové nepožadují kvůli zavedení povinného testování zrušení svých zájezdů. Zajímají se o testování, mimo jiné, zda musí negativní test doložit i u dětí, řekla. Opatření řecké strany podle ní může mírně ovlivnit prodej cest do Řecka, ale v současné době se většina klientů přes nové nařízení na dovolenou do této země vydá. "Klientům ke standardnímu pojištění nabízíme připojištění na covid-19. Pokud by klient po podstoupení testu zjistil, že je pozitivní, připojištění kryje storno poplatky," řekla

Babiš: Je to pro nás překvapení

Řecko kvůli růstu počtu nakažených koronavirem zavedlo od 17. Srpna povinné testy pro občany Česka, Švédska, Belgie, Španělska a Nizozemska. Turisté z těchto zemí musejí od příštího týdne předkládat maximálně tři dny starý negativní test. Test bude Řecko požadovat také od všech ostatních osob, které do země přijíždějí přes pozemní hraniční přechody.

„Je to pro nás překvapení. Psal jsem ráno řeckému premiérovi (Kyriakosovi Mitsotakisovi – pozn. red.), aby se na to ještě podíval,“ reagoval na nové opatření český premiér Andrej Babiš, který označil situaci za nepříjemnou, protože do Řecka týdně létá na pět tisíc českých turistů.