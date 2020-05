Nahlédnou do prostor, kde spal, snídal, pracoval nebo četl lichtenštejnský kníže. Vůbec poprvé se návštěvníkům zámku ve Valticích zpřístupní apartmán Františka I. Majitel lednicko-valtického panství obýval zámek jako poslední ze slavného rodu, zemřel v roce 1938.

Apartmán Františka I. z Lichtenštejna. Nový prohlídkový okruh na zámku ve Valticích na Břeclavsku představila Lenka Beránková ze správy zámku. | Video: Deník/Přemysl Spěvák

Od prvního června se turisté podívají do bytu v patře hlavního paláce, kde přibyl nový návštěvnický okruh. „Nabídne prohlídku deseti komnat, kolem kterých dosud turisté jen procházeli chodbou. Unikátní jsou i pohledy ze zpřístupněných balkonů, například do parku. Zajímavé to tak bude i pro návštěvníky, kteří na valtickém zámku byli už dřív,“ věří Lenka Beránková ze správy památky.