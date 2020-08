Fotogenické Beskydy: Poznejte slavné rodáky, tradiční jídla i výrobu klobouků

Když nejsou Beskydy zasypané sněhem, vybízejí pěší turisty k výletům, zdolávání vrcholů a navštěvování vyhlídek. O Valašsku nelze říct, že má bohatou historii za sebou, protože se zde dodnes dodržují a ctí staré tradice a na některých místech jako by se zastavil čas. Ale jenom na chvíli. Od stolu s talíři plnými valašských specialit v chaloupce ve skanzenu můžete rovnou vyrazit fotografovat krásy přírody na fotostezku. Deník na cestách přináší tipy na to nejzajímavější, co nabízejí Beskydy a jejich okolí.

Od 1. srpna 2017 je v provozu nová stanice lanovky na Pustevnách. Byla postavená podle návrhu kopřivnického architekta Kamila Mrvy. | Foto: Deník / VLP Externista