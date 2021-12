Historický areál zachránila podpora z fondů EU

Chrám a ostatní památky roky chátraly, pět let probíhající rekonstrukce jim ale vrátila lesk. Opravy celkem za více než 125 milionů významně podpořily evropské peníze ze zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). „Za největší úspěch revitalizace považujeme to, že se pro návštěvníky otevřely doposud nepřístupné prostory a objekty kolem kolínské dominanty,“ shrnuje šéfka odboru. Zdejší chrám byl založený současně s královským městem Kolínem v polovině třináctého století. V roce 1349 kostel postihl požár, k obnově stavby byl povolán dvorní stavitel císaře Karla IV. Petr Parléř. Dnešní podobu získal chrám před první světovou válkou podle projektu architekta Josefa Mockera.

Poprvé do kostnice!

Lidé se tak mimo jiného můžou podívat do kostnice, která nikdy v minulosti nebyla veřejně přístupná. Její výzdoba je přitom srovnatelná s kostnicí v sousední Kutné Hoře. Obnova vnitřku i exteriéru kostnice byla jedním z nejnáročnějších úkolů revitalizace. Kvůli statickým poruchám se původní výzdoba z kostí sesouvala. Kosterní výzdoba pochází z místního hřbitova. Kosti se v minulosti přemísťovaly do kostnice, když bylo potřeba uvolnit místo na hřbitově, například kvůli epidemii.

Na procházku po celý rok

Areál kostela nabízí i radostnější důvody k návštěvě ‒ například děkanské parkány, ve kterých vznikl příjemně upravený městský park s bylinkovou zahrádkou a rozáriem. Pravda, vůni bylinek a růží si během adventu nevychutnáte, park je ale přístupný i v zimě a rozhodně stojí za procházku. „Důkladnou proměnou prošla padesát pět metrů vysoká zvonice,“ připomíná Pavla Šimečková. „V podzemní části bylo otevřeno lapidárium a v prvním podlaží je vystavený chrámový poklad,“ vyjmenovává další lákadla. Opravená je i stará farní škola, ve které je k vidění interaktivní expozice věnovaná historii města a slavným osobnostem Kolína.

Advent nabídne koncerty i betlém

V předvánočním období bude na nádvoří k vidění až do Nového roku dřevěný betlém s postavami v životní velikosti. Pochází z dílny uměleckého řezbáře Jiřího Halouzky z Jiříkova u Rýmařova v Jeseníkách. V rámci iniciativy Otevřená ulice proběhne adventní koncert a na Štěpána pořádá město už tradiční Vánoční koncert.

Akce o Vánocích

Adventní koncert 7 oříšků pro Popelku organizuje spolek Otevřená ulice 12. prosince od 17 hodin, vystoupí na něm komorní smíšený sbor Subito.Vánoční koncert města Kolína proběhne 26. prosince od 16 hodin za účasti pěveckého sboru Cantores Cantant.

Kostel, zvonice, kostnice i stará škola jsou otevřené v pátek od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., o víkendech v časech 10-12 hod. a 13-17 hod., zavřeno je na Štědrý den, první svátek vánoční, Silvestra a Nový rok. Zahrady na parkáně jsou otevřeny v tomto období denně od 9 do 19 hod.

Základní vstupné do chrámu a kostnice vyjde na stokorunu, prohlídka pouze staré školy nebo zvonice stojí polovinu. Podrobnosti pro návštěvníky nabízí www.bartolomejskenavrsi.cz.

Další projekty IROP v regionu

Oprava mostu přes železniční trať a přilehlé komunikace, Lysá nad Labem / dotace 213,5 mil. Kč

Oprava mostu přes železniční trať a přilehlé komunikace, Lysá nad LabemZdroj: MMR

Projekt zahrnoval rozsáhlou opravu železobetonového mostu nad železniční tratí včetně části silnice II/272 spojující křižovatku ulic Na Zemské stezce - Mírová - Družstevní s křižovatkou Jedličkova - Smetanova na druhé straně.

Nízkopodlažní CNG autobusy pro ČSAD Střední Čechy/ dotace 46,9 mil. Kč

Nízkopodlažní CNG autobusy pro ČSAD Střední ČechyZdroj: MMR

Jeden z nejvýznamnějších dopravců středočeského regionu rozšířil vozový park o deset nízkopodlažních autobusů na stlačený zemní plyn. Ekologičtějšími nízkoemisními vozy nahradil zastaralé autobusy Karosa. ČSAD Střední Čechy zajišťuje dopravní obslužnost na téměř 12% území kraje.

Mateřská škola Úsměv v Benešově / dotace 49,4 mil. Kč

Mateřská škola Úsměv v BenešověZdroj: MMR

Novostavba mateřské školy na místě staré, jejíž kapacita už nestačila, nabízí pět učeben, stravovací úsek i zázemí pro 140 dětí. Součástí projektu bylo i pořízení kompenzačních pomůcek, herních prvků a víceúčelové venkovní dětské hřiště.

Informace o dalších projektech najdete i na webu www.regionynasbavi.cz.

IROP ve Středočeském kraji:

- 18,4 miliardy korun

- 1410 projektů

- 210 km modernizovaných silnic II. a III. třídy

- 225 vozidel pro veřejnou dopravu

- 19 revitalizovaných objektů památek

- 101 podpořených mateřských škol a předškolních zařízení

- a mnoho dalšího

IROP v Česku:

- 146 miliard korun

- 11 874 projektů

Poznámka: Jedná se i o projekty, které se ještě realizují. Data k 24. 11. 2021.

Co je IROP?

IROP je zkratka pro Integrovaný regionální operační program, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Je to jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z fondů EU. Dotace slouží ke zlepšování a zvyšování kvality života obyvatel našich regionů. Jsou určené hlavně pro kraje, města, obce nebo jimi zřízené organizace, ale také neziskové organizace a další typy žadatelů. Nové výzvy z IROP se připravují na jaro 2022.

Zdroj: MMR