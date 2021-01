Vláda od neděle 27. prosince zpřísnila protikoronavirová opatření, aby odpovídala nejvyššímu, pátému stupni protiepidemického systému PES. Zastaví se tak i provoz lyžařských vleků. Hotely a penziony jsou uzavřené již od 18. prosince. Platnost přísnějších opatření je zatím nastavena do 10. ledna.

"Nouzový stav je schválený až do 22. ledna, proto datu 10. ledna nevěříme, že bude konečný. Další chaotické nařízení vlády není podložené faktem, že by se v našich horách nakazili lidé a šířili odtud nákazu nemoci covid-19. Novým nařízením zhasíná světlo naděje pro celé hory," uvedl Chotek. Situace na horách je podle něj dramatická a vláda mnoho podnikatelů na horách postavila do likvidační situace.

Uvedl, že výpadkem silvestrovských pobytů vzniká vlekařům, ubytovatelům, stravovacím zařízením a dalším službám nenávratná škoda, kterou nelze nahradit žádnou finanční kompenzací od státu. Období kolem vánočních svátků a silvestra tvoří u většiny horských podnikatelů ze zimy až 40 procent tržeb, jde o nejsilnější část roku.

Organizátoři akce Poslední hřebíček povezou skutečnou dřevěnou rakev, a to buďto na přívěsu za autem, nebo v pohřebním voze. Trasa povede z Harrachova přes Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Malou Úpu, Horní Maršov, Janské Lázně a Černý Důl do Vrchlabí. Na akci s rakví budou organizátoři sbírat podpisy pod petici Za normální svět - otevřeme Česko, s níž přišli autoři iniciativy za zachování provozu restaurací Chcípl pes. Lidé by si měli přinést vlastní propisovací tužku k podpisu petice, případně i vlastní kladívko na zatlučení hřebíčku do rakve.

Krkonošští podnikatelé už uspořádali protest proti uzavření podnikání na horách 18. prosince. Tehdy do centra Prahy přijeli s dvěma rolbami předat na ministerstvu obchodu a průmyslu v ulici Politických vězňů petici s názvem Neničte hotely a hospody.