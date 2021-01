Polsko zpřísnilo opatření. Cestující musí po příjezdu do desetidenní karantény

Polsko zavedlo od pondělí 28. prosince celostátní karanténu. Potrvá do 17. ledna. Zavřít museli hotely, sjezdovky a nákupní centra s výjimkou obchodů se základními potřebami. Do desetidenní karantény také budou muset všichni lidé, kteří přicestují do Polska organizovanou dopravou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Tomáš Januszek

Polské zdravotnictví se potýká s druhou vlnou pandemie koronaviru. Pro vánoční svátky nebyla v Polsku zavedena žádná nová omezení. Už před nimi, 17. prosince, však polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski oznámil vyhlášení tzv. národní karantény, a to od 28. prosince, která bude spočívat ve zpřísnění a zavedení nových opatření, jež mají zamezit dalšímu šíření Sars-CoV-2. Jedná se o úplné uzavření hotelů (nikoliv ubytoven). Hotely nebudou moci ubytovávat ani v případě služebních cest. Tímto krokem chce PL vláda předejít zneužívání služebních pobytů. Češi se mohou vrátit z Británie. Před nástupem do letadla musí předložit test Přečíst článek › Dále jde o úplném uzavření lyžařských areálů/vleků, uzavření obchodů v obchodních centrech s výjimkou potravin, lékáren, trafik a knihkupectví (uzavření se netýká obchodních domů s nábytkem). Pro všechny osoby přijíždějící do Polska prostředky hromadné přepravy osob bude platit 10-ti denní domácí karanténa. Sportoviště v celé zemi budou otevřena pouze pro profesionální sportovce. Dne 31.12. od 19.00 hod. do 1.1.2021 6.00 hod. pak bude platit zákaz vycházení. Niedzielski varoval před třetí vlnou v novém roce. Vyzval také spoluobčany, aby zůstali opatrní. "Vyzývám každého Poláka, aby byl zodpovědný za sebe a za své blízké. Ale vím, že výzvy nepomohou," řekl tehdy ministr. Aktuální informace najdete zde.

Autor: ČTK