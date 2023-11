/FOTO, VIDEO/ Těšíte se na víkend? Tentokrát vám na Berounsku i na dalších místech ve středních Čechách nabídne řadu akcí, pod střechou i pod širým nebem. Můžete tančit na různých koncertech, trochu se bát na halloweenských setkáních nebo běhat po kopcích při drakiádách. Víkendový program je ale mnohem bohatší, vyrazit můžete třeba i na jablíčkový den, výlov největšího rybníka v kraji, autosalon s vozy závodními i veterány nebo na pochod směrem do sedmnáctého století.

Po téměř dvou letech se vrací Velká cena města Beroun v tancích. | Foto: Taneční Klub Romany Chvátalové

BEROUNSKO

Jablíčkový víkend v zahradě Lisý Kdy: sobota 4. a neděle 5. listopadu od 8.00

Kde: Králův Dvůr, Zahrada Lisý

Za kolik: neuvedeno V zahradě Lisý se koná Jablíčkový víkend. Příchozí se mohou těšit na ochutnávku a prodej ovoce od českých pěstitelů, nabídku ovocných stromů a keřů či prezentaci produktů od firmy Bio nebio. Chybět nebude Flašinet - písničky z babiččiny krabičky, tvořivá dílnička pro děti nebo občerstvení v zahradě. Od 8.00 do 18.00 hodin

Všeradická drakiáda

Kdy: sobota 4. listopadu od 14.00

Kde: Všeradice, areál bývalé čtyřkolkové dráhy

Za kolik: vstupné dobrovolné

K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků. Na drakiádu zve v sobotu SDH Všeradice děti i dospělé. Chybět nebudou soutěže, tvořivá dílna nebo dračí stezka s úkoly a tajenkou. V případě vytrvalého a silného deště se akce ruší.

Tajemný Halloween ve vile Kdy: sobota 4. listopadu od 16.00

Kde: Chodouň, obecní vila

Za kolik: 100 korun, děti do dvou let a rodiče mají vstup zdarma Těšit se můžete nejen na strašidelnou stezku a dárkové balíčky pro nejmenší. V zahradě obecní vily bude opékání buřtů, hudba a občerstvení. Zahrada strašideln vily bude otevřena od 16 do 20 hodin, tajemná vila pak od 17 do 19 hodi

Lampionový průvod s kostlivcem

Kdy: sobota 4. listopadu od 16.00

Kde: Kublov

Za kolik: neuvedeno

Hry a úkoly pro děti, rozcvička s kostlivcem, průvod s lampiony, stezka odvahy v nočním lese. To bude na programu sobotní akce Lampiónový průvod s kostlivcem. Start je v 16 hodin u Veského rybníka. Lampiony a kostýmy vítány, buřty s sebou!

Velká cena Města Berouna Kdy: sobota 4. listopadu od 9.00

Kde: Beroun, kulturní dům Plzeňka

Za kolik: 150 korun, děti do 6 let zdarma, ostatní 70 korun Celorepubliková postupová soutěž ve sportovním tanci a přidružených kategoriích TPV ( Tanec pro všechny) - dětí, juniorů, dospělých a seniorů. Tančí se standardní tance (Waltz, Tango, Valčík, Slowfoxtrot, Quickstep), latinskoamerické tance (Samba, Cha-cha, Rumba, Paso Doble, Jive a česká Polka)

BENEŠOVSKO

Svatohubertská mše na Konopišti Kdy: sobota 4. listopadu od 17.00

Kde: Konopiště, zámek

Za kolik: zdarma Slavnost svatého Huberta začne průvodem přes konopišťský zámecký park a bude pokračovat v zámecké kapli slavnostní bohoslužbou s hudebním doprovodem.

Po stopách Kingdom Come s historikem

Kdy: sobota 4. listopadu od 10.30, 13.30

Kde: Sázava, klášter

Za kolik: 180 korun/ dospělí, 140 korun/mládež 18 - 24 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P a senioři 65+, 50 korun/děti 6 - 17 let

Nejen pro hráče české videohry studia Warhorse Kingdom Come: Deliverance, speciální prohlídka, kterou bude provázet herní historik Jan Kremer v místě, kde se odehrával příběh Jindřicha.

BOLESLAVSKO

Významní zesnulí - komentovaná procházka Kdy: sobota 4. listopadu od 10.00

Kde: Mnichovo Hradiště, hřbitov, sraz hlavního vchodu v ul. Dr. Hořice

Za kolik: zdarma Komentovaná procházka po mnichovohradišťském hřbitově s uctěním památky významných členů zdejšího Sokola. Zavzpomínejte společně na mnichovohradišťském hřbitově na významné členy zdejšího Sokola u příležitosti 160. výročí založení této organizace.

Hotel mezi dvěma světy

Kdy: sobota 4. listopadu od 19.00

Kde: Mladá Boleslav, městské divadlo

Za kolik: 210 - 330 korun

Vítejte v luxusním hotelu, kde je vše dokonalé. Až na to, že si na důvod, proč jste na této dovolené či služební cestě, nemůžete nějak vzpomenout. Ani vy, ani jiní hosté. Místní tajemný doktor vám záhadu nikterak neobjasní, spíše naopak. Ale nevadí – je to celkem sympaťák a navíc velmi pohledná žena. Není na co čekat – chyťte život za pačesy a prožijte osudovou lásku dřív, než vám ujede výtah.

Zdroj: Youtube

KLADENSKO

Halloween ve Stochově Kdy: pátek 3. listopadu od 19.00

Kde: Stochov, Mírové náměstí

Za kolik: 250 korun Noc duchů, strašidel a zábavy, halloweenská party pro děti od šesti let věku. Dýňová dráha, výroba strašidelných dekorací, tanec na halloweenské hity, halloweenské dobroty. Strašidelné kostýmy vítány.

Noční život zvířat

Kdy: sobota 4. listopadu od 16.30

Kde: Kladno, Čabárna

Za kolik: startovné 50 korun za hrací kartu

Středisko ekologické výchovy pořádá v okolí ekocentra na Čabárně herní stezku pro rodiče s dětmi ve věku od tří do šesti let. Průběžný start od 16.30 do 17.00 hodin. Pro předem přihlášené.

KOLÍNSKO

Koncert filmové hudby Kdy: pátek 3. listopadu od 19.00

Kde: Český Brod, kulturní dům Svět

Za kolik: 290 korun Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka se vrací do Českého Brodu s novým koncertem filmových melodií. V novém programu bude hrát hlavní roli žánr sci-fi a fantasy. Uslyšíte například hudbu z filmů Star Wars, Pán prstenů nebo Jurský park.

Výlov Vyžlovského rybníka

Kdy: sobota 4. listopadu od 9.00

Kde: hráz Vyžlovského rybníka

Za kolik: zdarma

Česká zemědělská univerzita v Praze zve na největší výlov ve středních Čechách. Těšit se můžete na ukázky tradic, prodej ryb a rybích specialit, lesní pedagogiku i živou hudbu, zkrátka na bohatý program a nevšední podívanou pro celou rodinu.

KUTNOHORSKO

Koncert folkové kapely Jitrocel Kdy: pátek 3. listopadu od 18.00

Kde: Kutná Hora, Tylovo divadlo

Za kolik: 150 korun Vzpomínkový koncert skupiny Jitrocel, která působila na Kutnohorsku před 25 lety. Muzikanti by si nyní rádi zavzpomínali na zlaté časy a podělili se se svými příznivci o nestárnoucí písničky.

Komorní barokní koncert

Kdy: sobota 4. listopadu od 18.00

Kde: Kutná Hora - Sedlec, kostel Všech svatých s kostnicí

Za kolik: 200 korun

Jediný letošní koncert v kostele Všech svatých s kostnicí se uskuteční přímo v dolní kapli, bude ve znamení baroka, tedy z období, ve kterém žil architekt Santini a jehož postupy ve své tvorbě uplatňoval. Na andělský nástroj harfu zahraje Katarína Ševčíková, na violu Eva Mokrá.

MĚLNICKO

Setkání s myslivci na střelnici Kdy: sobota 4. listopadu od 10.00

Kde: Mělník, střelnice Chloumek

Za kolik: 150 korun/rodina Jak se chovat v lese a zajímavosti o lesní zvěři, setkání s chloumeckými myslivci. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi, trasa je sjízdná i s kočárky. Rezervace předem.

Taneční zábava s Brutusem

Kdy: sobota 4. listopadu od 21.00

Kde: Kralupy nad Vltavou, kulturní dům

Za kolik: 350 korun

Pravá bigbítová kapela se vrací do kralupského kulturáku, opět zazní i známé hity, například Grila, Hospody, hospody a restaurace, První polibek nebo Dej se políbit.

Zdroj: Youtube

NYMBURSKO

Autosalon Kola Kdy: pátek 3. listopadu - neděle 5. listopadu od 9.00

Kde: Lysá nad Labem, výstaviště

Za kolik: 120 korun, 80 korun/snížené Na výstavě Autosalon Kola 2023 budou mít návštěvníci možnost podrobně se seznámit s novinkami i tradičními modely téměř všech automobilových značek. Těšit se můžete také na tuningové skvosty, závodní automobily a motocykly, tunning sraz, novinky ze světa elektromobility, pravá americká auta a veterány.

Nymburk plný strašidel

Kdy: pátek 3. listopadu od 17.00

Kde: Nymburk, start na náměstí u radnice, cíl s odměnou u kaple sv. Jana Nepomuckého

Za kolik: startovné 20 korun/dítě

Jen jednou do roka se v nymburských zákoutích zjevují podivné postavičky. Jaká pohádková strašidla čekají v ulicích večerního Nymburka? Přijďte se na to podívat! Na dobrodružnou procházku Vás zvou skauti ze střediska Krahujec Nymburk. Nezapomeňte si s sebou vzít baterku!

PŘÍBRAMSKO

Koncert v dolu Vojtěch Kdy: sobota 4. listopadu od 18.00

Kde: šachetní budova dolu Vojtěch

Za kolik: 60 korun Koncert flétnového souboru a dvou pěveckých sborů. V nevšedním prostředí industriální památky vystoupí sbor Gambale, dále se připojí hudební hosté - ženský flétnový soubor Pifferaios a mužské pěvecké hlasy Toni dei signori.

Komentovaná prohlídka výstavy Zapáleni pro zápalky

Kdy: sobota 4. listopadu od 17.00

Kde: důl Vojtěch

Za kolik: 20 korun

Komentovaná prohlídka výstavy Zapáleni pro zápalky. Expozicí, která prezentuje nálepky na sirky z let 1950–1989 jako svědectví doby ze sbírky báňského inženýra Františka Krpaty, návštěvníky provede její autorka Lenka Blažková.

RAKOVNICKO

Beatová nálož Kdy: sobota 4. listopadu od 18.00

Kde: Rakovník Dům osvěty

Za kolik: 150 korun Rockový festival Beatová nálož, fanouškům tam budou hrát kapely Fret, Five Sins, Wicked Dolls a Mentol.

Zdroj: Youtube

Memoriál 1620, pochod na Bílou horu

Kdy: sobota 4. listopadu od 8.00 a neděle 5. listopadu od 10.00

Kde: Rakovník, Lány, Unhošť

Za kolik: neuvedeno

V sobotu od 8.00 do 11.00 na nádvoří rakovnického muzea ukázky módy, střelby, výzbroje a výstroje, odlévání kulí, ražení pamětní mince, v 8.30 start pochodu. Od 11.00 do 13.00 u rybníka Pánovka u Lán dobové felčarství, historie ošetřování raněných, předsunutá hlídka. Od 18.00 do 21.00 u rybníka U Bulhara v Unhošti vojenské jednotky v dobovém táboře, výcvik, manévrování, vítání účastníků pochodu. V neděli od 10.00 u sokolovny v Unhošti start pokračování pochodu a slavnostní nástup, v 16.00 pieta na mohyle na Bílé hoře, v 17.00 pieta u hrobu padlých v klášteře na Bílé hoře.