Koncem měsíce června děti malovaly na kamínky netopýry. Nejprve do „Netopýrské soutěže“, která byla vyhlášena. Ale pak dostaly další nápad, když v rámci „Dne muzeí“ navštívily muzeum v Jenštejnském domě. Zde se totiž setkaly s netopýrem Hugo. A to byl ten pravý impuls k další naší činnosti. Při prohlídce jsme měli najít sourozence Huga, kterému se ztratili všichni sourozenci. Ano, našli jsme je. Ale nyní jsme přinesli Hugovi další kamarády netopýry, které jsme namalovaly na kamínky. To nás moc baví. Rozhodli jsme se, že netopýry předáme do MČK, a oni je využijí v rámci „Odpoledne netopýrů“, které proběhne koncem měsíce srpna. Setkali jsme se s paní Mgr. Lenkou Stelšovskou, které jsme netopýry předali, ale k tomu ještě jsme sepsali krátkou pohádku o netopýrovi Hugovi. Paní Stelšovská byla mile překvapena a pozvala nás v srpnu na toto odpoledne. Zde se netopýři ukryjí v geoparku a budou sledovat celý program. Zdařilo se, sliby se mají plnit, a my, jsme ho opravdu splnili, i když již v minutě dvanácté.