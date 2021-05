Děti z 2. oddělení školní družiny si Andersenovo odpoledne rozdělily na dvě odpoledne. V prvním odpoledni se věnovaly Václavu Čtvrtkovi, od jehož narození počátkem dubna uplynulo 110 let. Stejně tak jako děti z 3. oddělení se nejprve seznámily s jeho životem a pak se zaměřily na jeho tvorbu. Vzpomínaly, jaké znají jeho knihy, které dětem věnoval. Kromě knižního vydání vychází díla Václava Čtvrtka v časopisech, samostatných sešitech, gramofonových deskách, ale i na CD. Některá díla se dočkala i filmového zpracování. Jeho dílo bylo oceněno i v zahraničí.

Připomněli jsme si knihu Rumcajs, která pojednává o jičínském ševci Rumcajsovi, který se dal pro konflikt s vrchností na loupežnické řemeslo. Se svou ženou Mankou a synem Cipískem přebýval v lese Řáholci, kde chránil lesní zvěř a rostliny a pomáhal dobrým lidem. Z dalších je znám Křemílek a Vochomůrka – Pohádky z mechu a kapradí. Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky. Dále jsme si připomněli: O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi, O Makové panence a motýlu Emanuelovi, Říkání o víle Amálce. Obě oddělení si pak přečetla několik pohádek z knihy O Makové panence a motýlu Emanuelovi. V obou odděleních proběhla kvízová soutěž. Ve druhém oddělení za správné odpovědi děti získávaly body a pak se soutěž vyhodnotila. Na prvním místě se umístila Eliška Jechová a druhé místo obsadila Nikola Junková. Děti ze třetího oddělení měly připravenou ještě další soutěž, kterou bylo skládání puzzle z pohádkových postav Václava Čtvrtka.

Veverušáci – děti z 2. oddělení Andersenovu odpoledni věnovaly ještě jedno odpoledne. Zde se děti věnovaly spisovatelce Janě Brnušákové, která dětem zaslala 3. díl knihy „Králíček Toby, pes Birk a tajemná jeskyně“. Od paní Brnušákové máme všechny díly Králíčka Toby. S paní spisovatelkou jsme se již dva roky snažili o to, abychom se společně mohli setkat a o knihách si popovídat. Nevyšlo to ani letos z důvodů pandemie koronaviru. Milé bylo překvapení, když jsme knihu obdrželi. Proto jsme hned s chutí začali číst. Králíček Toby a pes Birk pomáhají dětem najít dávný poklad. Při hledání zažijí spoustu veselých a zajímavých příhod, ale tentokrát na ně číhá i opravdové nebezpečí. A jak to všechno pokračuje dál, o tom se dovíme z další četby.

Andersenovo odpoledne v letošním roce 2021 bylo trochu jiné, ale vydařilo se a my si ho opravdu užili.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí