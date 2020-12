Vánoce si mnoho z nás automaticky spojuje s nadbytkem všeho: jídla, ale i drahých dárků. Na ty si bohužel mnoho lidí půjčuje. Takové dárky sice udělají pod stromečkem radost, ale často po nich zůstává pachuť vysokých splátek. Má půjčka na Vánoce vůbec smysl? Umět vyjít s penězi! Něco ušetřit. Zbavit se obav a finanční nejistoty. Zbytečně se nezadlužovat. Splatit staré dluhy.

Půjčku na vánoční dárky má podle průzkumů třetina Čechů. | Foto: Pixabay.com

Uspořádat si finance. To jsou přání většiny z nás. Tušíme, že to není až taková věda, a přitom se to mnohým z nás nedaří.

Dostat se do finančních problémů je dnes docela snadné. Žijeme totiž v době, kdy můžeme utratit víc peněz, než kolik vlastně máme. Důležité je, udělat přehled svých příjmů a výdajů.