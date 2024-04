/FOTO, VIDEO/ Berounská thrash metalová kapela Atomic Wardead vydala své debutové album Beware the Dead.

Berounská trash metalová skupina Atomic Wardead. | Foto: se souhlasem Atomic Wardead

Skupinu založili na jaře roku 2022 frontman Marian Fila společně s bubeníkem Ondřejem Somolem. Později se do kapely připojil baskytarista Adam Metyš a začátkem minulého roku kytarista Dan Špatz. Berounská trash metalová skupina Atomic Wardead vydala debutové album Beware the Dead.Zdroj: se souhlasem Atomic WardeadTím došlo k vytvoření nynější sestavy. Po složení nemalého množství skladeb a odehrání několika koncertů se seskupení čtyř mladých muzikantů a kamarádů rozhodlo ke zdolání prvního velkého milníku na jejich cestě, a to k nahrání vlastní desky. Album se skládá ze třinácti stopáží, které jsou podžánrově pestré a nabídnou mnohé jak pro fanoušky moderního metalu, tak i pro vášnivé příznivce staré školy této pořádné a nekompromisní muziky. Momentálně se kapela připravuje na své letošní koncerty, na jejichž seznamu je i vystoupení v partnerském německém městě Goslar.

Atomic Wardead v Bad Harzburgu: