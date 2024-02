Na 2. ZŠ v Berouně se učíme o zdravém životním stylu a první pomoci. Pracovali jsme s projektem Zdravá abeceda. Nyní víme, že do této oblasti patří zdravá strava, pohyb, vnitřní pohoda a zdravé prostředí.

Projekt Zdravá abeceda na 2. ZŠ Beroun. | Foto: Jana Šopejstalová

Pozorovali jsme potravinovou pyramidu a sestavovali jsme jídelníček. Nesmíme zapomínat na pitný režim. Sportovní aktivity jsou dětem vlastní, většina z nich navštěvuje zájmové kroužky s tímto zaměřením, ostatní sportují rekreačně.

V duševní pohodě si všímáme svých kamarádů, kteří obohacují náš život a snažíme se vyhledávat pozitivní vlastnosti u sebe i u druhých. Každý člověk je svým způsobem jedinečný.

Dodržujeme základní hygienická pravidla a snažíme se o vytvoření příjemného a estetického prostředí kolem nás. Nezapomínáme ani na environmentální pravidla a osvětu. V projektu, který se zabýval první pomocí, jsme si vysvětlovali rozdíl mezi nemocí a úrazem, pracovali jsme se lékárničkou a sestavovali jsme model kostry.

Naše škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol a tím podporuje zdravý růst dětí. Děti projekty baví, protože si mohou v praxi vyzkoušet teoretické znalosti a tím si rozvíjejí své dovednosti.