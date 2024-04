Velikonoce jsou svátky jara, a tak není divu, že se staly i tradicí v činnosti naší školní družiny, kdy v jednotlivých odděleních se na tyto svátky všichni připravují. Stejně tomu bylo i v letošním roce. Všichni se tešili na pomlázku. Asi o něco více děvčata, neboť vše mohou po čtyřech letech vrátit chlapcům? A víte proč? Je přeci přestupný rok a děvčata mají navrch.

Velikonoční tvoření ve školní družině. | Foto: Květa Hrbáčková

Ve třech odděleních naší školní družiny dnes proběhla praxe studentek SPgŠ, jejíž cílem bylo „velikonoční tvoření“. Děvčata s dětmi vyráběla různé velikonoční dekorace, velikonoční vajíčka jako zápichy do květináče či předem nasetého osení. Ve 4. oddělení nechyběly ani zápichy kuřete a zajíčka, kterým si děti zdobily již krásné osení v květináči.

Děti z 2. oddělení Veverušáci již měly něco složitějšího. Jejich úkolem bylo nazdobit si velikonoční perníčky ve tvaru vajíčka. Tato činnost všechny děti velmi bavila, a tak není divu, že byly nadmíru spokojené. Děvčatům z praxe patří velké poděkování, neboť pro děti připravily na šedesát perníčků. Po skončení této činnosti si ještě vyrobily děti zápich do květináče – papírové vejce. Pro děti bylo připraveno ještě jedno překvapení.

Zároveň děti měly překvapit zajíčka, který tady nechal vzkaz. Naším úkolem po skupinách bylo napsat krátkou báseň zajíčkovi. Vše bylo splněno na sto procent a v samém závěru si děti vyšly i na chodbu budovy školy. Zajíček ušáček jim zde každému poschovával čokoládová vajíčka, která si děti musely samy najít. To bylo radosti! Děti byly spokojené a měly radost z toho, že již dnes s předstihem obdržely pomlázku za svoji dobře vykonanou práci. A studentky, ty byly šťastné, že se to dětem líbilo. Vše dobře dopadlo a my se sejdeme zase po Velikonocích.

Na ukázku ještě i naše verše:

Zajíček Já jsem malý zajíček, nesu kopu vajíček. Mám rád hodné dětičky, pečou dobré perníčky. Koleduji hodně rád, chtěl bych vám zamávat. Také mám rád mrkvičky, voní jako kytičky. Když mám košík plný, jásám jako vloni. Vím, že je to krásný svátek, mám ho rád jako svůj šátek. Tak to už je konec děti, mám vás rád a už letím. 1. skupina Veverušáků – 2. oddělení ŠD Beroun – Závodí

Jaro

Jaro, jaro, jaro!

Hurá už se probudilo.

Taky náš velký kamarád,

který nás má hodně rád.

Je to zajíček,

nese kopu vajíček.

Barevná a krásná,

jsou hlavně velice jasná.

Na modré pondělí,

mají všichni v klidu být.

Na šedivé úterý,

všichni rádi pracují.

A tak to jde dál a dál,

abych tady dlouho stál.

Velikonoce už za chvíli končí,

všichni se neradi loučí.

2. skupina Veverušáků – 2. oddělení ŠD Beroun – Závodí

Velikonoce Ve středu se nemrač, budeš potom škemrat. Ať je zase úterý, ať máš o den ještě víc. Až se budeš vracet zpátky, nezapomeň na památky. Vymeť kamna, potom komín, umyj vrata, ať to umíš. 3. skupina Veverušáků – 2. oddělení ŠD Beroun – Závodí

Velikonoce

Dneska ráno přišla babička,

šla vzít od slepic vajíčka.

Jedno modré, další bílé,

bylo tam i kuře milé.

4. skupina Veverušáků – 2. oddělení ŠD Beroun – Závodí