V květnu 2024 jsme na našem gymnáziu uvítali skupinu dětí a pedagogů z 116. Oberschule Dresden. S touto školou udržujeme přátelské styky už od roku 2022, kdy jsme strávili společný týden ve volnočasovém zařízení Kiez v saském městečku Sebnitz. V loňském roce jsme byli pozváni na návštěvu do Drážďan, letos jsme se setkali v Hořovicích. Těšíme se, že naše spolupráce bude pokračovat, v příštím roce se naši studenti pravděpodobně vypraví do Německa.

Můžete si přečíst, jak na projekt vzpomíná student sekundy gymnázia Josef Macek:

Jednalo se o výměnný pobyt. 28. 5. 2024 přijeli do Hořovic němečtí studenti sedmé až deváté třídy ze 116. Oberschule Dresden. Čekaly je dvě noci v hostitelských rodinách a poznávání české krajiny a řeči.

Pro dobré poznání mezi sebou navzájem jsme se odebrali do malé tělocvičny. Dvě paní z organizace TANDEM nám tu připravily jazykovou animaci, vlastně takové seznamovací hry.

Nejdříve jsme se mezi sebou zdravili pohledem, poté malíčky, třemi koleny, pěti lokty a nakonec i slovně. Navzájem jsme si napsali jmenovky a hráli hry na procvičení frází českých i německých pro nejdůležitější domluvu.

Po svačině a další chvíli hraní se čeští účastníci akce odebrali k přiděleným stanovištím různě rozmístěných po Hořovicích, zatímco Němcům byly rozdány mapy Hořovic s vyznačenými stanovišti a tabulkou, do níž na každém stanovišti bylo napsáno nějakých pár písmen. Po vyhledání všech stanovišť jim vyšlo: ŘÍZEK S BRAMBOROVÝM SALÁTEM. Takto poznali Hořovice, a jelikož bylo sedm hodin večer, odebrali jsme se do hostitelských rodin.

Další den ráno jsme se sešli na nádraží a vlakem jeli do Plzně. TANDEM pro nás měl další program. Rozdělili jsme se do tří- až pětičlenných českoněmeckých skupin a měli necelou hodinu na to poznat dvanáct míst v centru města a zjistit si o nich nějaké informace. Výhercům chybělo k plnému počtu bodů pouhého půl bodu a tak si zasloužili odznáček s nápisem ,,STRČ PRST SKRZ KRK!‘‘

Po rozchodu, který většina z nás využila ke koupi jídla či suvenýrů a procházce po městě, jsme se odebrali do zábavního centra vědy Techmanie Plzeň. Naši hosté proti tomu nic neměli, ba naopak, proč by se jim tam nelíbilo?

Zanedlouho jsme dorazili do Hořovic a bylo na nás, jak s Němci v našich domovech trávit čas.

Následující den si mohli Němci na dvě hodiny naživo prohlédnout, jak vypadá naše česká výuka. V jedné učebně v suterénu proběhla výroba plakátů s nadpisy: ,,co se mi líbilo‘‘, ,,co jsem se naučil‘‘, nebo ,,co bych chtěl dělat příště‘‘ a rekapitulace programu – poznali jsme centrum města Plzně a prakticky si vyzkoušeli konverzaci v němčině či v angličtině. Čekala nás poslední událost – prohlídka hořovického zámku (pro každého v jeho rodném jazyce)

Shodli jsme se na tom, že ať už u nás na gymnáziu nebo naopak v Německu se možná znovu potkáme.