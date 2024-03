Dětem v Berouně skončily jarní prázdniny a vrací se zpět do školních lavic. Stejně tak se do školy vrací i děti, které se o jarních prázdninách zúčastnily „zimního tábora“ na chatě Lučanka v Jizerských horách.

Jarní prázdniny na chatě Lučanka. | Foto: Květa Hrbáčková

PS Beroun – Závodí, připravila pro děti ze Závodí, ale i jejich kamarády „zimní tábor“, který se uskutečnil na chatě Lučanka v Jizerských horách. Všichni účastníci odjeli v sobotu 9. 3. kolem deváté hodiny, když bylo vše naloženo včetně lyží a snowboardů. Všichni jsme doufali, že se se zimou rozloučíme právě zde, a že zde i ukončíme naší zimní lyžařskou sezonu. Nestalo se tak, neboť po sněhu ani památky. Ani v blízkém okolí již vleky nejezdily. I když s trocha smutkem, jsme si přeci jen zimní tábor užily v jarní náladě. Nepršelo, nesněžilo, ale krásně svítilo sluníčko a my čerpali novou energii pro další období.

Po příjezdu jsme hned odcházeli na oběd. Pak jsme se ubytovali, rozdělili do třech skupin, aby vše bylo spravedlivé a mezi staršími dětmi byly i ty menší. Můžeme říci, že to fungovalo a my jsme během celého týdne soutěžili, hráli hry a případné body zapisovali do bodování skupin, které v závěru vyhodnotíme a odměníme. Po poledním klidu jdeme na průzkum nejbližšího okolí. Hrajeme hry a dýcháme svěží vzduch s nádechem jara.

Po večeři chvíle osobního volna a scházíme se zpět v jídelně. Nastal seznamovací večer plný her. Šlo nám o to, abychom se více seznámili a poznali tak opravdové kamarády. V závěru dnešního dne jsme zhodnotili naše aktivity a seznámili se s programem na příští den. Tak to vždy pokračovalo den co den. Potom již jdeme spinkat, abychom další dny byli fit.

Během doby pobytu jsme si zahráli hru s nápisy Krále Ašóky, kde šlo o vyluštění záhadných šifer. Nechyběla ano soutěž v přenášení zprávy v jednotlivých skupinách pomocí štafetového závodu. Vydali jsme se i na Stezku s polárními zvířaty, která jsme museli rozpoznat na základě hádanek. K tomuto tématu proběhlo i polární „bingo“. Pak jsme se vydali na stezku s názvem Stezka s jarním kvítím a přesmyčkami.

Jarní prázdniny na chatě Lučanka.Zdroj: Květa Hrbáčková

Zahráli jsme si i bojovku „Jarní květiny“. Mimo jiné jsme lovili i lesní zvěř, poznávali přísloví. Nechyběla ano dramatická část odpoledne, kdy jsme v rámci Andersenova odpoledne (i když o něco dříve), psali po skupinách pohádku, kterou jsme pak zahráli ostatním. V této oblasti nechybělo ani skládání veršů na téma jaro a jarní květiny. Každý den odpoledne proběhla i výprava po okolí – navštívili jsme Bramberskou rozhlednu, rozhlednu Štěpánku, ale i další místa v okolí.

Jeden den jsme se zúčastnili výletu do Liberce do IQ LANDIA. IQ LANDIA je vědecko – zábavné centrum s planetáriem. Na čtyřech podlažích nám přiblížila vědu hravou formou, v jednotlivých expozicích na nás čekalo přes 400 interaktivních exponátů. Vše jsme si mohli osahat a vyzkoušet na vlastní kůži. Šlo pouze o to, že bychom museli mít na vše více času.

Přesto jsme si odtud odnesli mnoho informací a budeme mít na co vzpomínat. Večery jsme trávili hrami, ale i finálovými soutěžemi, jako je Twister, Obouvání židličky, Souboj slepých rytířů. Z každé soutěže vyšel nejlepší účastník hry. Na závěr nechyběla ani diskotéka, při které jsme si to opravdu užili a všichni se rozloučili s letošním zimním táborem.

Na závěr nechybělo ani vyhlášení výsledků v bodování skupin, v bodování úklidu, neboť bodování pokojů v úklidu přeci patří ke každému táboru. A jak to nakonec všechno dopadlo?

Bodování úklidu: 1. místo – Vašek Tyrol, Toník Nademlejnský

2. místo – Eliška Vaisová, Anna Bezrouková, Margarita Hladun, Natálie Krupková

3. místo – Iveta Jandová, Jana Nademlejnská, Kristýna Famfulová Celotáborové bodování skupin: 1. místo – 1. skupina – Iveta Jandová, Toník Nademlejnský, Jana Nademlejnská, Anna Bezrouková, Vašek Tyrol, Natálie Šimonová, Matěj Novák, Klára Nováková, Jan Kovářík

2. místo – 3. skupina – Josef Dvořák, Andrej Hajdamačenko, Kristýna Brabcová, Natálie Krupková, Eliška Vaisová, Martin Zajíc, Vašek Kovářík, Daniel Stromský

3. místo – 2. skupina – Margarita Hladun, Vojta Kodras, Bety Bezrouková, Kristýna Famfulová, Jáchym Tomek, Jakub Stromský, Aleš Porubský, David Šimon

Zimní tábor vyhodnocen, odměny rozdány, velké loučení nastává. Nejen mezi účastníky zimního tábora, ale i rozloučení s personálem zdejší chaty, neboť ten zde končí a my již v příštím roce budeme opět jinde. Velké poděkování patří i paní Zuzce, která se o nás starala a její péče o nás neměla hranice. Zuzko, moc a moc děkujeme. Poděkování patří i našim vedoucím a instruktorům, kteří se o nás starali. Tak zase za rok o jarních prázdninách!