Podívejte se: Příznivci příbramského divadla se setkali s oblíbenými herci

Dana Schovánková Čtenář reportér

Paní Ivana Vinšová ze Bzové organizuje zájezdy do divadla A. Dvořáka Příbram. Je to soukromá nezisková činnost. Přes telefonní skupinovou aplikaci oznamuje pořádání zájezdu do divadla. Zájemci se přes tuto aplikaci přihlašují a p. I. Vinšová zajišťuje lístky i autobus.

Příznivci příbramského divadla. | Foto: Dana Schovankova

Fanoušci z okolí Kařez, Zbiroh, Týček, Líšná, Bzová, Žebrák, Tlustice, Hořovice divadla Příbram uskutečnili hodně představené. Naposledy po ukončení představení Hrdý Budžes nás fanoušky pozdravila zástupkyně ředitele Divadla Příbram p. Anna Čiperová. Paní Čiperová všechny pozdravila a poděkovala za přízeň k jejich divadlu, které si nesmírně váží. Jako překvapení do foyere přišli herci hry Hrdý Budžes Bára Hrzánová, Jarmila Vlčková a Libor Jeník. Po krásném představení hry pak bylo pěkné společné setkání. Herci byli velice příjemní, podepisovali se nechali se fotit a sami si vyfotili diváky. Byl to velice příjemný večer.