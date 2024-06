Zástupce médií přivítal generální ředitel Luis Cacheiro Olleros, finanční ředitel Jan Červený a manažer kvality Daniel Ježek. Nejprve novináře seznámili s bezpečnostními pravidly, které musí návštěvníci provozu dodržovat, aby nedošlo k úrazu.

Výrobou provázeli odborníci na výrobu autoskel Jan Svejchovský a Jiří Hložek a odborníci na postglass Tomáš Balej a Lukáš Carván.

Něco málo z historie

Závod původně zaměstnával přibližně 60 zaměstnanců a na jedné poloautomatické lince vyráběl nižší stovky tisíc kusů automobilových skel ročně. Za 30 let vyrostl na desetinásobek. Sekurit v posledních 13 letech investoval do modernizace a rozšíření výroby v Hořovicích více než 3 miliardy korun.

close info Zdroj: Archiv závodu zoom_in Saint-Gobain Sekurit.

A jaká je současnost?

Dnes hořovický závod zaměstnává 650 lidí ze širokého okolí a na třech plně automatizovaných linkách vyrábí více než milion skel ročně. Jde přitom o ta nejmodernější skla na trhu, která se instalují i do modelů řady prémiových značek. Specialitou středočeského závodu je také výroba pokročilých Head-Up displejů (HUD) s rozšířenou realitou, které řidičům promítá důležité informace přímo do reálného světa před vozem a které najdeme například ve výbavě elektromobilu Škoda Enyaq.

Sekurit v Hořovicích na Berounsku vyrábí stovky různých tvarů a typů skel, od panoramatických střešních skel, čelních, bočních a střešních až po celou řadu speciálních produktů. Řada z nich přitom patří k těm nejinovativnějším a technologicky nejvyspělejším, které lze dnes v oblasti automobilového průmyslu spatřit.

Generální ředitel společnosti Saint-Gobain Sekurit, Luis Cacheiro Olleros, k tomu říká: „Hořovický Sekurit vyrostl před 30 lety na zelené louce a dnes je závodem, který znají zákazníci po celém světě a který vyrábí ta nejpokročilejší skla. Je to výsledek 30 let tvrdé práce všech zaměstnanců, kterým za to patří můj dík. Jsem také rád, že se nám daří přilákat a udržet ty nejlepší odborníky v oboru. Právě díky tomu máme zde v Česku důvěru celé skupiny Saint-Gobain a můžeme vyrábět ty nejpokročilejší produkty z našeho portfolia.“

Hořovický závod patří dlouhodobě k nemodernějším v Evropě, a také k nejinovativnějším výrobcům automobilových skel na světě. Kromě HUD s rozšířenou realitou se zde vyrábí široké portfolio panoramatických střešních skel. Ať už jde o skla, která brání ohřívání kabiny během jasných dní, nebo třeba skla s tekutými krystaly, u kterých lze stisknutím tlačítka nastavovat míru propustnosti slunečních paprsků a odstranit tak nutnost mechanické clony.

Návštěvníci akce měli možnost se projet moderním plně elektrickým vozem Škoda Enyaq a ocenit tak všechny jeho výhody. Zásluhu na jeho perfektním provedení má i hořovický závod Sekurit.