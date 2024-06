Klára Hrbáčková dnes 06:00

Děti naší školní družiny již po několik let nezapomínají na babičky a dědečky, kteří žijí v Domově seniorů TGM v Berouně. Během školního roku to bývají alespoň dvě akce, které si pro klienty připravují. Většinou to bývá na Vánoce, někdy i na Velikonoce, ale i v průběhu roku.