Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem. Toto staré české přísloví je asi pravdivé, ale jen částečně. Letošní teplejší počasí než v předešlých letech, nás však přesvědčuje o opaku.

Stezka jara | Foto: Květa Hrbáčková

Vždyť bylo velmi krásné jarní počasí, kdy se na nás smálo sluníčko a my v družině byli spokojení. Část dětí se loučila se zimou na zimním stadionu a zbytek si užíval tepla na školním hřišti a dvorku.

Po obědě se scházíme všichni pohromadě v 1. oddělení školní družiny. Jedná se o děti, které dnes nebyly bruslit. Nejprve několik organizačních připomínek a pak se věnujeme další přírodovědné činnosti. Společně se za okamžik vydáme na Stezku jara.

Stezka jaraZdroj: Květa Hrbáčková

Nejprve si povídáme o jarních květinkách, které již začaly kvést – sněženka, bledule, talovín, šafrán, ale i krásně, žlutě kvetoucí keř s názvem „zlatice převislá“. Ten se zná pod lidovým názvem „zlatý déšť“, i když je to blábol. Když máme vše zopakované, jdeme společně na školní dvůr a hřiště.

Po oficiálním zahájení se rozdělujeme do dvojic, každá dvojice má k dispozici startovní kartu, podložku na psaní a tužku. Stezka je připravená, skládá se z 15 karet. Na každé kartě je otázka se třemi variantami odpovědí, u kterých jsou písmenka. My si musíme vybrat tu správnou odpověď a písmenko, které tu je napíšeme do startovní karty. Pokud jsou naše odpovědi správné, z daných písmenek nám vznikne tajenka.

A jaká byla? ZLATICE PŘEVISLÁ. Stoprocentní úspěšnost získaly děti: Viktorka Boušková, Zuzana Procházková, Vašek Církva, Adam Mužík, Filip Vysoký, Viktorka Csiriková, Vaneska Vojtová, Tereza Ilková, Anička Burešová, Julča Tarovyk, Sára Brůnová, Viktorka Teličková, Leonka Radová a Eliška Dvořáková.

Březen jako měsíc čtenářů v družině Základní školy Beroun - Závodí

Odtud je patrné, že děti z družiny mají o přírodovědnou činnost zájem a že jim příroda má co říci. A o tom to je. Vždyť příroda je naše kamarádka, pobyt v přírodě je náš druhý domov. Blahopřejeme.

Po ukončení stezky jsme si ještě zahráli několik pohybových her. Na rybičky a chobotničky. Pak již jdeme zpět do družiny, zde vyhodnocujeme nejlepší a připravujeme se na další část dnešního odpoledne. Naši bruslaři se vrací. Jak je vidět, jaro je opravdu velmi blízko!