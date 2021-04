Berounská družina ožila pohádkami od Václava Čtvrtka

Čtenář reportér





V neděli 4. dubna uplynulo 110 let od narození známého dětského spisovatele Václava Čtvrtka. Toto výročí si s několikadenním odstupem připomenuly i děti školní družiny v Berouně-Závodí ze 4. oddělení. Pohádky Václava Čtvrtka nejsou pouze o Rumcajsovi. Neměli bychom zapomenout třeba i na Makovou panenku a motýla Emanuela, Pohádky z mechu a kapradí, O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi nebo Vodník Čepeček. I tato díla patří do stejné autorské dílny. Pokud bychom si chtěli ještě více tyto pohádkové postavičky připomenout a vrátit se ještě více do vzpomínek na dětství, musíme navštívit město Jičín. Pohádkové město je spojeno právě s dílem Václava Čtvrtka.

Aktivity družiny na téma Václav Čtvrtek a jeho pohádky. | Foto: Květa Hrbáčková