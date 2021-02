Období masopustu nastává po svátku Tří králů (6. ledna) a jeho konec je na Popeleční středu. Jde o poslední možnost si užít spousty jídla, pití a veselí. Potom již nastává dlouhý „masopustní půst“. Během Masopustu se lidé převlékali do různých masek, které představovaly postavy neodmyslitelně spjaté s životem na vesnici. Tradičně se pořádají průvody, zabíječky a zábavy. Masopust představuje loučení se se zimou a zrod nového roku.

Děti z berounské družiny v Závodí na masopustní procházce. | Foto: Květa Hrbáčková

Dne 8. a 9. února, se děti školní družiny vydaly na průvod od školy k Domu dětí v Berouně v maskách, kde na ně čekalo překvapení. Děti se zúčastnily „Masopustní cesty“ v nejbližším okolí Domu dětí, kde se pohybovaly podle mapy a jejich úkolem bylo projít 8 stanovišť. Na těchto stanovištích na děti čekaly úkoly, které měly splnit. Letošní masopust si děti prošly i při sněhové nadílce, která v Berouně napadla. Na prvním stanovišti se seznamujeme s tím, co to je Masopust, od kdy se slaví a co se při této slavnosti děje. Na druhém stanovišti se dozvídáme, že Masopust zosobňoval poživačnost a nemírnost v jídle, pití a veselí. Býval ústřední postavou průvodu. Naším úkolem zde bylo v bludišti dovést Masopusta k věnci buřtů. I Strakatý chodí v čele průvodu. Na sobě má pestrobarevný kostým, vyzdobený mnoha barevnými skvrnami, podle toho, kolik je dnů v roce. To bylo i naším úkolem.