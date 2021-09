V pondělí 13. září se děti naší školní družiny vracejí k Letním olympijským hrám, které hostilo Tokio od 23. července do 8. srpna 2021. To se stalo motivací celé naší školní družiny. Šlo o největší sportovní událost roku. Japonsko hostilo olympijské hry už počtvrté. Do Tokia se letní olympiáda vrátila po 57 letech. Letní olympijské hry se konají od roku 1896 a čeští i českoslovenští sportovci na nich doposud získali přes 200 medailí. Z pohledu české výpravy byla tou nejúspěšnější právě olympiáda v Tokiu, z které odvezli jedenáct medailí, z toho 4 zlaté.

Olympiáda v berounské školní družině v Závodí. | Foto: Květa Hrbáčková

A tak po krátkém odpočinku po školní výuce se děti z družiny pomalu a jistě přesunuly na školní hřiště. Přenesly se do Japonska do Tokia na Letní olympijské hry. Ještě před odchodem na hřiště si v jednotlivých odděleních připomněly děti olympiádu, dokonce Veverušáci zasoutěžili ve znalostech z letošních olympijských her. Vítězem s největším počtem bodů se stala 1. skupina.