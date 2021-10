A jak to vlastně dopadlo? 1. oddělení: 1. Šarlotka Stýblová 2. David Tůma 3. Daniel Rožánek 2. oddělení: 1. Kašpar Ježek 2. Alena Raková 3. Nikola Junková 3. oddělení: 1. Terezie Horáčková 2. Vojtěch Kindl 3. Leonardo Chouliaras 4. oddělení: 1. Daniel Černý 2. Jonáš Lebr 3. Patrik Polák

Než jsme na akci vyrazili, popovídali jsme si o stěhovavých ptácích, zavzpomínali na čápi, připomněli vlaštovky, jiřičky, rorýse a kukačky. A pak vše začalo. Na startu se připravily postupně děti z jednotlivých oddělení a mohly začít. Jeden hod vlaštovkou, který si každý sleduje. Kam vlaštovka dopadne se přesouvají děti a hází ještě jednou a pak po třetí. Celkem tři hody a známe vítěze z oddělení. Takto se vystřídala všechna oddělení a my známe výsledky.

Je čas, kdy se musíme rozloučit s letním obdobím a velmi rychle se ujímá vlády podzim. Vzpomínáme na naše posli jara, kteří začínají v březnu přilétat a již v srpnu někteří z nich nás opouští a stěhují se do teplých krajin. Tam přečkají v teple, teplíčku naše zimní období a zase se nám vrátí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.