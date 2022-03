Počasí nám přeje, sluníčko nám začíná hřát a trocha sněhu nám zde ještě zůstala. Odjíždíme časně ráno a vracíme se zpět domů kolek 17.30 hodin. A tak jarní prázdniny můžeme říci, že jsou opravdu „jarní“, i když ranní teploty se pohybují pod nulou. Rozdělili jsme se na skupiny a pod dohledem lyžařských a snowboardových instruktorů si zimních radovánek opravdu užíváme. Jediné, co nás velice těší je to, že ti, co začínají, a ještě na lyžích či snowboardu nestáli, již udělali takový pokrok, že sjedou sjezdovku. I oni mají ze svých výkonů velkou radost. A co bude dál? Po skončení prázdnin se vracíme zpět do školy, abychom zdárně ukončili školní rok.