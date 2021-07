Školní rok skončil, a děti se mohou věnovat svým radovánkám. Mnoho jich jede s rodiči na dovolenou, ale je i mnoho těch, které první týdny tráví opět po roce v partě dětí, se kterými byly na letním táboře. To platí i o dětech z Berouna – Závodí a jejich kamarádů z blízkého okolí, kteří se vydali s PS Beroun – Závodí na letní tábor. Ten se již 40 let koná na řece Střele v Nebřezinech u Plas, okres Plzeň – sever. Tábor, kam jezdili i rodiče dětí, kteří v tradici letních táborů pokračují v jejich šlépějích. A všichni jsou zde spokojení, šťastní a místní obyvatelé se na děti i těší.

Z dětského letního tábora v Nebřežinech. | Foto: Květa Hrbáčková

V letošním roce na 1. běhu v Nebřezinech u Plas probíhají jedny z unikátních sportovních her, které se konají jednou za 100 let. Jde o Nebřezinské sportovní hry ve zkratce N.S.H. Přijíždíme na tábořiště, kde tábor již stojí. Ten před týdnem postavili naši vedoucí a instruktoři s našimi rodiči, jež si toto místo připomněli a vrací se sem zavzpomínat na dobu, kdy jezdili i oni. Postupně se ubytováváme a posléze jdeme na nástup. Zde se seznámíme s tím, co nás během tábora čeká, co nás nemine, co smíme a co nesmíme, ale hlavně musíme dbát na bezpečnost. Ta je prvořadá.