Berounské Piraně pořádaly Piranhas Winter Cup v kategorii do 13 let

/FOTOGALERIE/ O víkendu 20. a 21. ledna se uskutečnila v Berouně největší softballová akce v historii našeho města. Klub Piranhas Beroun pořádal 3. díl zimní série turnajů Piranhas Winter Cup a tentokrát to bylo v kategorii do 13 let.

Klub Piranhas Beroun pořádal 3. díl zimní série turnajů Piranhas Winter Cup. | Foto: Michaela Bendová

Do sportovního centra v Edenu přijelo 8 družstev. Největší vzdálenost (307 km) museli urazit kluci ze Snails Kunovice. Premiérově do Berouna přijeli také kluci z Canaries a dívky ze SaBaTu. Halový turnaj však výsledkově ovládli jeho tradiční účastníci. V semifinále na sebe narazili dívky a kluci z Piranhas (1:0) a dívky a kluci z pražského Joudrs (0:9). Kluci z Joudrs nenašli na turnaji přemožitele a zaslouženě zvítězili, když ve finále přehráli dívky domácího klubu nejtěsnějším poměrem 3:2. Přepište dějiny! Piraně Beroun U11 jsou mistry republiky, gratulujeme V souboji o 3. místo porazili kluci Piranhas dívky Joudrs 6:1. Hned 2 poháry tak zůstaly v držení domácích družstev. Spodního pavouka suverénně ovládly dívky z Eagles Praha. Konečné pořadí PWC U13mix:

1. Joudrs Praha – chlapci

2. Piranhas Beroun – dívky

3. Piranhas Beroun – chlapci

4. Joudrs Praha – dívky

5. Eagles Praha – dívky

6. Snails Kunovice – chlapci

7. SaBaT Praha – dívky

8. SC Canaries – chlapci V neděli 4. února se uzavře letošní série turnajů Piranhas Winter Cup, kdy se uskuteční turnaj kategorie U7.