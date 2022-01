Berounské školáky čekaly na lyžařském výcviku jen zbytky sněhu

Již druhý den v novém roce naplnil očekávání dětí 8. ročníků naší školy. Právě dnes odjíždí na LVZ do Bedřichova v Jizerských horách. Co nás čeká a co nemine? Bude sníh či nikoliv? A co budeme? Necháme se překvapit!

Lyžařský výcvik ZŠ Beroun - Závodí. | Foto: Květa Hrbáčková