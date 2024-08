Školní rok už sice skončil, ale vzpomínky na oblíbenou družinu zůstávají. O zážitky z družiny Základní školy Beroun - Závodí se s námi podělila naše tradiční přispěvatelka do rubriky čtenář - reportér, Květa Hrbáčková.

Týden míčových her pokračoval dál. Na pořadu dne byl mezi skupinový turnaj v kopané. Vzhledem k počasí, které po celý týden panovalo, jsme si turnaj rozdělili na několik částí.

Po skončení výuky a po obědě odchází děti školní družiny do šaten, aby se převlékly do sportovního oblečení a všichni společně odcházíme na školní hřiště. Zde se rozdělujeme do čtyř skupin, tak jaké je naše pravidlo a následuje nástup. Po krátkém úvodním slovu proběhlo losování, abychom věděli, kdo s kým bude hrát.

Po odehrání první série zápisu budou hrát prohraní proti prohraným a vítězové proti vítězům. A nyní již jdeme na losování soupeřů. Jako první nastoupí skupina 4 proti skupině 3 po odehrání jako druzí nastoupí skupina 1 proti skupině 2 první souboj skupin 4 a 3, je velmi vyrovnaný. Všichni se maximálně snaží, aby oni byli ti nejlepší.

Po uplynutí časového limitu a po střídání v druhém poločase se nakonec vše rozhodlo. Prvním postupujícím je skupina 4. nastupují družstva do druhého zápasu, a to skupina 1 a 2. opět krásný vyrovnaný boj, ale v závěru však dochází ke změně a vítězí skupina 2. Ve finálovém klání si proti sobě zahraje skupina 4 a skupina 2, a to o 1. a 2. místo. O 3. a 4. místo si zahraje skupina 3 a skupina 1.

Vzhledem k velkému vedru turnaj přerušujeme a budeme pokračovat v dalších soubojích druhý den. A jdeme na dokončení hry kopané. Jako první nastupuje proti sobě skupina 3 a 1 budou bojovat o bronzovou či bramborovou medaili. Naše hra je opět ovlivněna velkým teplem, ale my to musíme dohrát. Všichni jsou velmi zvědaví, jak turnaj dopadne. Boj je vyrovnaný, přesto dnes zde vítězí skupina 3 a umisťuje se na 3. místě. 1 skupina je 4., krátká přestávka, nadechnutí a jdeme do finále o 1. a 2. místo. Soupeři jsou téměř stejně dobří, ale rozhodnout se musí. Takže uvidíme, jak boj dopadne. Během chvíle se situace mění a vítězem se stává skupina 4 na 2. místě je skupina 2.

A závěrečné výsledky jsou tady. 1. místo – skupina 4

2. místo – skupina 2

3. místo – skupina 3

4. místo – skupina 1

Všem děkujeme za účast v dalším turnaji a vítězům blahopřejeme. Na závěr malá odměna a zcela určitě chvíle odpočinku.