Návštěvníci si mohli prohlédnout celkem 333 králíků, 120 holubů a 120 kusů drůbeže, jako jsou slepice, husy a kachny. Výstavy drobného zvířectva se účastnilo 72 chovatelů, z toho dva mladí chovatelé do 15 let. Na akci dorazilo přibližně 300 návštěvníků.

„Vystavená zvířata jsou výsledkem dlouholeté chovatelské a šlechtitelské práce. Svědčí o tom jejich pestrost, krása a výborná kondice. Zvířata zde vystavují chovatelé, kteří získali tituly jako “Mistr Evropy“, “Evropský Šampión“, “Mistr ČR“, “Šampión ČR“ a tituly mistrů a šampiónů jednotlivých chovatelských klubů ČR,“ řekl předseda ZO ČSCH Komárov Karel Vajner.

close info Zdroj: se souhlasem Tomáše Zelenky zoom_in Z návštěvy Podbrdské výstavy drobného zvířectva v Komárově.

„Aktuálně máme 72 chovatelů, z toho 2 mladé chovatele do 15 let. Zájem o chov drůbeže klesá, protože si už i na vesnicích lidé stěžují na kokrhání kohoutů a nejsou už tak tolerantní jako dřív. Populace chovatelů stárne, což dokazuje jejich průměrný věk 66 let. Mladých nástupců je nedostatek a tradice zkrátka upadá, protože to nemá kdo převzít,“ posteskl si tiskový mluvčí ZO ČSCH Komárov Pavel Mach.

V Komárově panovala příjemná atmosféra, nikdo nikam nespěchal, lidé si mezi sebou povídali a obdivovali vystavené kusy drobných zvířat. Počasí se také vydařilo, oba dny svítilo sluníčko. Lidé byli rádi, že se mohli odreagovat od všedních starostí a výstavu si moc užili. V sobotu 24. září proběhlo vyhlášení vítězů, kteří si odnesli hodnotné ceny.

Na úspěchu celé akce se podílí řada příznivců chovatelství a zastupitelství OÚ Komárov, OÚ Chaloupky a OÚ Osek, kteří chovatele v jejich činnosti podporují.

Vstupenky na obě výstavy pro dospělé stály 50 Kč a děti do 15 let měly vstupné zdarma.