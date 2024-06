Vymýšlejí se texty, scéna, dohodnou se efektní převleky a masky, vyrábějí se dekorace. Muzikanti a zpěvačky pilují svá vystoupení. Mnoho odpoledních hodin před „premiérou“ se tanečky a scénky zkoušely na jevišti „nanečisto“.

V páteční podvečer 30. května se sál na OÚ zaplnil do posledního místečka. Všechny přítomné přivítal místostarosta obce a paní učitelka Červenková, skvělá organizátorka, „duše“ každé Talentiády. Následoval dlouhý řetěz milých vystoupení, z nichž každé překvapilo. A každé bylo odměněno velkým potleskem jako dík, uznání a také jako povzbuzení dětí, aby od své záliby neutekly a znovu se na příští Talentiádě ukázaly.

close info Zdroj: Jan Lukeš zoom_in Talentiáda.

Diváky potěšily nejen samotné výkony účinkujících dětí, ale i elán, s jakým vystoupily. Je dobře, že Talentiáda je přehlídka a ne soutěž o umístění v řebříčku a o medaile jen pro první tři jako ve sportu. Vedle radosti z předních míst by zákonitě následovalo zklamání až smutek mnoha desítek dalších dětí už neoceněných. Umím si představit, že dítě na čtřyřicátémpátém místě v oficiální tabulce by si řeklo „Nemám talent, už se nebudu snažit.“ Tohle by přece nikdo nechtěl. Naopak dobře bylo, že všechny děti pocítily úplně stejně to krásné souznění všech se všemi v sále. Všechny se cítily být vítězi, protože všem stejně bylo ovacemi publika a v závěru organizátorkou Zdeňkou Červenkovou i paní starostkou poděkováno.

Přece jen pár vystoupení si zaslouží zvláštní pochvalu. Redakční tým prestižního školního časopisu Duhovka, vedený paní Míšou Strnadovou, poprvé na Talentiádě ukázal své Televizní studio Duhovka. Dvojice moderátorů plus překladatelka do znakové řeči uváděli vlastní Zpravodajství s autentickou znělkou a na plátno promítaným úvodním obrazem každé jeho části - Zprávy z domova i ze světa, Sportovní zpravodajství, Počasí – Rozhovor s odborníkem atd. Dokonce zařadili i vlastní televizní šoty. Z každé věty čišel inteligentní humor, nápad byl oceněný nadšeným potleskem publika.

Páťáky jsme viděli na Talentiádě naposledy a tak si dali na svém vystoupení velmi záležet. Všichni oblečeni v bílých řízách sehráli působivé scény z českých dějin. Praotec Čech je přivedl na horu Říp, pochválil krajinu a po chvíli už kněžna Libuše věští slávu Prahy. Následují symbolické obrazy z národních dějin až do současna, doprovázené vtipnými hláškami prostého lidu a výstižnými rekvizitami. Celé pásmo hýřilo humorem, jen poslední scéna byla vážná, taková vlastenecky naladěná, za zvuku slavnostních fanfár.

close info Zdroj: Jan Lukeš zoom_in Talentiáda.

A ještě dojemnější byl úplný závěr Talentiády – všemi účinkujícími dětmi společně na pódiu zazpívaná variace na melodii Ódy na radost. V téměř dvouhodinovém programu vystoupili nejen v Talentiádě již ostřílení účinkující, například kolektiv školní družiny či většina muzikantů, ale i úplní nováčci – kurážní letošní prvňáčci nebo malá talentovaná zpěvačka s překvapivě zvučným hlasem. Bohužel několik výrazných talentů již zdejší školu a její Talentiádu nenávratně opustilo a doufejme, že se další stejně talentované děti do příště objeví.

Že se Talentiáda i letos vydařila, za to by si zasloužily velký puget růží především sehraná dvojice učitelek Zdeňka Červenková a Jarka Janovská, učitelka hudby Ludmila Pexová, ale i pan učitel Fulín za humorné kytarohraní a zpěv s malými kytaristy , třídní učitelka prvňáčků Mgr J. Kučerová, trenérka tanečnic Bety Čapková, choreografka „anglického“ divadla paní Natálka Doucha a další dospělí spolupracovníci.

Jak to dětem na podiu slušelo napovědí následující fotografie. Pro téměř sedmdesát účinkujících dětí a odhadem přes stovku diváků to byl večer nabitý radostí.