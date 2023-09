/FOTOGALERIE, VIDEO/ Nový školní rok 2023/2024 úspěšně odstartoval a děti po letních prázdninách opětovně usedly do lavic. Berounští policisté se v tomto období každoročně připojují k celorepublikovému projektu, Zebra se za Tebe nerozhlédne, který upozorňuje na pravidla na silnicích a provází děti dopravní výchovou. Nejinak tomu bylo i první zářijové dny, kdy jsme dohlíželi na vytipovaných a rizikových přechodech pro chodce na Berounsku.

Berounští policisté se na začátku školního roku připojují k celorepublikovému projektu Zebra se za Tebe nerozhlédne. | Foto: PČR

Touto aktivitou se snažíme upozornit všechny účastníky silničního provozu na to, že je nutné počítat se zvýšenou hustotou provozu a zvýšeným pohybem dětí v okolí škol, sportovišť a dalších školských zařízeních. Samotným dětem policisté na přechodech předávali preventivní materiál zaměřený na dopravní výchovu a společně si s nimi popovídali o bezpečném přecházení.

Apelujeme na všechny řidiče, aby při jízdě kolem škol ubrali plyn a zvýšili svojí pozornost. Děti jsou často přirozeně roztržité, nemají dostatečné zkušenosti s dopravním provozem a i jejich rozhodovací schopnosti nejsou tak rychlé. Buďte k nim shovívaví a především předvídejte jejich chování a nespoléhejte se na to, že na silnici udělají to, co mají.

Simona Vacherlohnová, preventistka PČR ÚO Beroun