Brum, brum, brum! Berounské děti slavily s večerníčkovými medvědy

Právě v těchto dnech si děti naší školní družiny připomínají 22. výročí vzniku Medvědária na Městské hoře v Berouně. To bylo před lety tolik radosti, že nelze na to opravdu zapomenout. Je dobře, že si tuto událost připomínáme. Vždyť název či obrázek medvěda máme na mnoha místech. Od znaku města počínaje, přes městský prapor, ale názvy některých institucí – hokejové družstvo Berounští medvědi, soukromí pivovar Berounský medvěd a možná by se ještě něco našlo. Můžeme říci, že naši medvědí hrdinové z Večerníčku, naši medvědí obyvatelé města nás natolik proslavili, že do Berouna za medvědy přijíždí i mnoho turistů, a to je dobře.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Podzimní procházka družiny v Závodí za medvědy. | Foto: Květa Hrbáčková

Krásné sluneční a teplé počasí nás vylákalo na návštěvu našich kamarádů na Městské hoře Kuby a Matěje. Touto vycházkou skončilo vzpomínání na dobu před 22 lety. Na Večerníčka Méďové od Václava Chaloupky, na slavnostní otevření Medvědária na Městské hoře, ale hlavně na narození našich chlupáčů. Nezapomněli jsme ani na četbu z knih Méďové, naše kamarády jsme i malovali, ve 2. oddělení vzniklo i veršování. Podívejte se: Prahu rozzářily tisíce světel. Signal festival se povedl Abychom toto výročí opravdu důstojně oslavili, proběhly i soutěžní odpoledne a dnes, cestou na Městskou horu proběhlo „medvědí hádankářské odpoledne“. Cestou po medvědích stopách děti hádaly hádanky, a tak cesta na Městskou horu nám velice rychle utekla. Odměnou za naší práci se nám stalo skutečnost, že Kuba s Matějem na nás již čekali. To bylo radosti na obou stranách, když jsme se opět setkali. Na úplný závěr jsme chlupáčům zazpívali píseň Medvědi. Hoši se k nám přiblížili blíže a bedlivě naslouchali. Přejeme jim, aby se jim zde dařilo, a aby byli ještě hodně dlouho mezi námi. Tak hoši, mějte se krásně, my ještě do Vánoc určitě přijdeme a v lednu se již budeme těšit na 23. setkání s vámi a našimi, vlastnoručně vyrobenými dorty s přáním k vašim narozeninám. Tak ahoj! Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun-Závodí Fotoklub Hořovice vystavuje v Galerii Nádraží v Hořovicích nové fotky OBRAZEM: Sagrada Família, Gaudí či fotbal! Taková je Barcelona, srdce Katalánska