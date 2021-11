Budete novým Kasparovem? Komunitní centrum v Trubské otevírá šachový kroužek

Novou aktivitou v Komunitním centru v Trubské je šachový kroužek pro děti od 5 let pod vedením Vojtěcha Štefky. Kroužek bude probíhat každou středu od 24. listopadu, a to v době od 15.30 do 16.30 hodin. Poplatek za 10 lekcí je 700 korun.

Ilustrační foto - šachy. | Foto: Deník/Michal Burda