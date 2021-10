Podzim před několika málo týdny převzal svoji vládu a děti z družiny v Berouně - Závodí si ještě mnoho podzimního neužily. A již dnes si užily první zimní radovánky. Tohoto druhu snad ne poslední, ale kdo ví, jak v Berouně bude zima a kolik zde bude sněhu. Po skončení výuky a po obědě odchází děti z naší školní družiny do šatny, aby se připravily na bruslení. Právě dne 11. října pro nás již začala zima. Společně odcházíme do Bruslařské školy v Berouně na zimním stadionu.

Děti z berounské družiny si užily bruslení. | Foto: Deník/ Redakce

Zde na nás již čekají bruslařští instruktoři. Nejprve obléknout do sportovního, obout brusle, doplnit výstroj a výzbroj a jdeme na led. Nejprve ještě poučení o bezpečném bruslení a poté první kroky na ledě. Pro ty starší to je lehčí, i když téměř rok jsme bruslit nebyli. Ale co malí prvňáčci. Ti se seznamují s ledem, zkouší první kroky na ledu, ale pozor, hlavně nepadat. Rozdělujeme se na skupiny a pod vedení instruktorů jdeme na první cviky. Než se pořádně rozkoukáme, je tu konec a my se odebíráme do šatny. Převléknout, přezout a budeme odcházet zpět do družiny. Pro někoho horor, pro někoho super! Ale věřte, že pár dnů kurzu, budeme bruslit všichni. A my se již těšíme na další bruslení. Hurá!