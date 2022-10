Děti naší školní družiny se po roce opět sešly se svými trenéry na zimním stadionu v bruslařské škole. A to je príma. Pro nás v družině vždy dvakrát do měsíce již bude zima a s ním i bruslení. Začátečníci se pomalu a jistě budou učit, ti ostatní, kteří již základy bruslení mají, jistě budou mít co zdokonalovat. Vždyť kdo ví, zda se u nás v Berouně zimy dočkáme.