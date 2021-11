Budoucí vychovatelé pobavili děti ve školní družině v Závodí

Od počátku října nového školního roku opět přichází mezi nás, do školní družiny v berounském Závodí, do jednotlivých oddělení budoucí vychovatelé ze Střední pedagogické školy v Berouně. Do 1. až 3. oddělení přichází jistě šikovná děvčata, ve druhém oddělení nastává změna. Děti zde mezi s sebou přivítaly i dva chlapce, kteří školu navštěvují. O to více změn v činnosti jistě může nastat. Vždyť v kolika družinách pracují páni vychovatelé. Ano, je to tak, změna je život. Tak uvidíme, co nám letošní školní rok v praxi přinese.

Program dětí s budoucími vychovateli. | Foto: Květa Hrbáčková