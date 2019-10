Již v měsíci říjnu navštívily studentky školní družinu. Letos probíhá praxe v 1. až 3. oddělení – u paní vychovatelky Novákové, Heroutové a Hrbáčkové. Každé oddělení pracuje s dětmi trochu jinak, a tak děvčata mohou čerpat nové a nové nápady.

Tento týden jsme se věnovali Halloweenu. Poslední říjnový večer se v mnoha anglicky mluvících zemích nese ve znamení oslav tohoto svátku. V Čechách to sice velká tradice není, ale postupně si Halloween získává stále větší oblibu, a to obzvlášť u starších dětí školní družiny.

Zpočátku si o Halloweenu vyprávíme a pak se rozdělujeme do dvou skupin. Každá skupina obdržela jednu dýni a jejím úkolem bylo ji vydlabat a vytvořit z ní dekoraci, která se má podle pověstí a pověr umístit na okenní římsy se svíčkou uvnitř. Lidé věří v to, že si Jack vezme světýlko na cestu a je za to na oplátku ochrání. A tak jsme téměř celé odpoledne vyráběli dýňovou dekoraci. Studentky se dokonale dokázaly ve skupinkách sžít s dětmi.

Druhým úkolem pro děti bylo složení veršů k Halloweenu. Budoucí vychovatelky tvořily odbornou porotu a na závěr vyhlásily vítěze. Děvčata poznala něco nového a děti zjistily, že i s novými vychovatelkami je to prima.

Květa Hrbáčková