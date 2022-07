Vernisáž výstavy se konala v rámci kublovské poutě a své obrazy Kučerová zde v tuto dobu vystavila již po sedmnácté. Výstavu zajímavým slovem uvedl spisovatel a záhadolog Otomar Dvořák a písničkami doprovodil Jan František Bartoš. O. Dvořák barvitě popsal cestu vody z Velízu až do moře podle obrazů L. Kučerové. Malířka tentokrát využila pestré barvy, které se snažila nemíchat, čímž obrazy získaly zajímavou barevnost. Návštěvníky vernisáže určitě zaujala polemika pana Dvořáka, zda se vlévá Pařezový potok do Kublovského nebo naopak Kublovský do Pařezového. Kublovští patrioti se přiklánějí k první verzi.

OBRAZEM: Cerhovická sokolovna otevřela dveře veřejnosti. Děti v ní mohly přespat

Pan Dvořák na výstavě přivítal autorku fotografií, na nichž dominují obrazy v kapkách vody. Paní Čeperová vystavila své fotoúlovky poprvé, a možno bez nadsázky říci, že její fotografické vidění je zcela unikátní. Nejprve jsme si mysleli, že se jedná o fotomontáž. Překvapivé je, že nikoliv.

Dál O. Dvořák připomněl, že 25. května to bylo 150 let, co se zdejším krajem prohnala ničivá povodeň, kterou odborníci označují, jako tisíciletou vodu. Na výstavě bylo možno si prohlédnout kresby kreslířů Světozoru, kteří byli po katastrofě vyslání do terénu, aby způsobené škody zdokumentovali. Fotografie v roce 1872 ještě chyběla. Pan Dvořák pak na toto téma, s pomocí článků otištěných ve Světozoru, napsal knížku Nebeská stavidla se otevřela. A tak víme, že v postižených oblastech Hořovicka, Berounska, Zbirožska a Rakovnicka bylo zcela zničeno (rozmetáno a odplaveno 200 domů, 520 bylo vážně poškozeno, většina z nich musela být stržena. Škody na majetku byly v tehdejší měně vyčísleny na sedm miliónů zlatých. Zahynulo 337 úředně doložených osob, ale bylo jich zřejmě víc, protože některá těla se nikdy nenašla.

OBRAZEM: Cerhovická sokolovna otevřela dveře veřejnosti. Děti v ní mohly přespat

Nejpostiženější obcí byly Hředle, kudy se prohnala jako tsunami vodní zeď vysoká 3 metry, která bořila vše, co ji stálo v cestě. V temných vodách našlo smrt přes 30 obyvatel. Symbolem povodně se stala stará mohutná hrušeň, v jejíchž větvích našlo záchranu 9 lidí. Hruška už ovšem v Hředlích nestojí, prý je někde v Hředlích na zdi kteréhosi domku obraz hrušně s devíti zachráněnými a Pannou Marií nad ní.

Pokud si chcete vše, co je na výstavě k vidění, prohlédnout, máte možnost do konce prázdnin v úředních hodinách obecního úřadu, tedy v pondělí a středu.

Autor: Marta Šestáková