Vydali jsme se pěšky směrem na Tetín, místo sv. Ludmily. Cestou jsme se zastavili v prostoru na vyvýšené vyhlídce nad hlavním nádražím Beroun. Na obzoru se nám objevila mohutná zástavba a mohli jsme na vlastní oči vidět, jak se nám město rozrůstá do všech světových stran. Odtud jsme se vydali do CHKO Český kras a nasměrovali se na Chráněnou Národní přírodní rezervaci Koda. Krásná příroda lesem nám dodávala možnost relaxovat a odpočinout si od všedních starostí. Pozorování okolní přírody nás plně uspokojovalo. Značené turistické stezky nás prováděli po částech Národní přírodní rezervace. Asi všichni účastníci a výletníci v této oblasti vědí, jak se chovat a co se může a co ne.