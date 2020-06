Koupit si něco hezké nebo šikovného za pár korun a přitom se setkat se sousedy a dalšími známými z vesnice, kde žijí. Takovou příležitost nabídne v Chrustenicích první červnovou sobotu garážový výprodej, který tamní radnice pořádá už podruhé.

Garážový výprodej je přílěžitostí prodávat a nakupovat i se setkat se sousedy a popovídat si. | Foto: archiv Deníku

Akce začíná dvě hodiny po poledni a pokračuje až di podvečera. Místní lidé tam nabídnou na stanovištích u svých domů nebo na parkovišti před místním obecním úřadem vše, co už nepotřebují, ale někomu jinému to může udělat radost. V předchozích dnech se probírali skříněmi i zásuvkami, procházeli garáže a půdy, aby posbírali věci, které do pouličního výprodeje zařadí.