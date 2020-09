Jubilejní, sté představení poberounského muzikálu Noc na Karlštejně se odehraje v pátek 4. září na nádvoří zámku v Dobřichovicích. Na stejném místě, kde si původní inscenace známé hudební veselohry, jež na jedno pódium svedla profesionály i ochotníky z kraje kolem dolního toku řeky Berounky, odbyla v roce 2006 svoji premiéru.

Noc na Karlštejně. | Foto: archiv organizátorů

Ano, už neuvěřitelných patnáct let vítá dobřichovický Karel Král v roli purkrabího na Karlštejně císaře Karla IV. Toho do roku 2012 představoval nezapomenutelný Vladimír Čech; když se pak o rok později předčasně odebral do hereckého nebe, vystřídal jej slavný herecký bard Václav Vydra. Ten se role Otce Vlasti zhostí i při stém představení 4. 9.