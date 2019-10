/FOTOGALERIE/ V březnu loňského školního roku děti školní družiny z berounského Závodí měly napilno. Byl vyhlášen již čtvrtý ročník soutěže mladých a malých spisovatelů „Bambini litera“. Výzva v té době dorazila i do naší školní družiny, neboť v předešlých ročnících se děti od nás zúčastnily. A tak jsme dali všichni hlavy dohromady a psali a psali a psali.

Ze slavnostního křtu 'Čtvrté knihy pohádek od dětí pro děti' ve Skanska Corse Court v pražském Karlíně. | Foto: Květa Hrbáčková

Do 18. dubna jsme své práce odeslali a pak jsme již jen čekali, co se bude dít. Víme, že je to velmi těžké, rozhodnout o nejlepších a nikomu neublížit. Ale verdikt zněl jasně! Letošní téma bylo velmi pěkné, všichni víme, jak důležité je prostředí ve kterém žijeme. Proto se do něj promítla příroda, kterou děti tak milují. Děti měly možnost vyjádřit svoji fantazii.