Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně slaví a připomíná 22. dubna. Vzhledem k tomu, že na školách probíhá distanční výuka, jednotlivé třídy rotují, to samé se odráží i na činnosti školní družiny. Proto naše školní družina s připomenutím si Dne Země započala již nyní v 1. a 4. oddělení. Jde o ekologicky motivovaný svátek, který upozorňuje lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto významného dne sahá do roku 1969. V současné době slaví Den Země víc jak miliarda lidí, ve 175 státech světa.

Den Země v berounské družině. | Foto: Květa Hrbáčková

V pátek 16. dubna si děti 1. a 4. oddělení naší školní družiny připomenuly Den Země. Zapojily se do projektu Týden Země, který pro veřejnost připravil dům dětí a mládeže v našem městě. I přes chladné počasí jsme vyrazili do blízkého parku k DDM Beroun, kde byl již připraven okruh s různými úkoly, týkající se přírody. Na prvním stanovišti jsme zjišťovali, co nepatří do lesa. K tomu jsme dostali doplňující otázku, kde jsme odhadovali, jak dlouho se rozkládá chirurgická rouška. Každý si tipnul, ale nezadařilo se uhodnout dobu. Na druhém stanovišti jsme měli předvést, jak se pohybuje žába a zajíc, a pak k těmto druhům jsme opět dostali doplňující otázku. Na třetím stanovišti jsme určovali druhy zvířat a na závěr jsme měli odpovědět, co mají společného. Na čtvrtém stanovišti se v bludišti mělo dostat semeno k danému stromu. Na pátém stanovišti jsme se zamýšleli nad tím, jak může každý z nás pomoci k našemu životnímu prostředí a jak by se měl chovat. Jako doplňující otázkou bylo zodpovědět, kolik se vytřídí v ČR odpadu a kdy vyhrál Beroun soutěž v třídění odpadu. Na šestém stanovišti jsme se zamýšleli nad tím, k čemu všemu používáme dřevo ze stromů. Plnění úkolů na připravené stezce nám dalo mnoho otázek k zamyšlení, ale hlavně nás upozornilo na to, jak se máme chovat k našemu životnímu prostředí. Cestou zpět ke škole jsme ještě určovali na sběrném místě s kontejnery, k čemu se používá ten či onen kontejner a co do něj můžeme či nemůžeme odložit. Slíbili jsme si, že bude naše životní prostředí ještě více ochraňovat, nebudeme ničit přírodu a nic devastovat.