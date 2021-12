V naší školní družině v Závodí se stalo tradicí, od zahájení Adventu vyhlašovat sbírku hraček pro děti z azylového domu, který je zařízením oblastního spolku Českého červeného kříže v Berouně. Po dobu několika týdnů shromažďujeme hračky, knihy, hry a další maličkosti, které potom odvážíme do azylového domu. Alespoň trochu chceme udělat radost a dobrý skutek těm, kteří to potřebují, které z nejrůznějších příčin, nemohou mít takové Vánoce jako my. Vždyť každý z nás má tolik hraček, že si s některými už ani nehraje. Proč právě tyto hračky by neudělaly radost ostatním? A tak jsme odvezli hračky do azylového domu dětem. Ať i ony mají krásné Vánoce a užijí si je.