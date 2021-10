Školáci přáníčky potěšili klienty berounského domova seniorů

Den seniorů. Tento den je věnován našim prarodičům. Je to den, kdy bychom si měli uvědomit problematiku seniorů, s čím se dnes a denně potýkají. Nikdo z nás si neuvědomuje a ani nepřipouští, že budeme také jednou staří. Svátek seniorů byl schválen Valným shromážděním OSN 14. prosince 1990. Poprvé se však slaví od 1. října 1991 a letos je to již 30 let.

Den seniorů v berounské družině v Závodí. | Foto: Květa Hrbáčková